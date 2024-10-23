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Пентагон: Украина не сможет достичь ракетами ATACMS баз ВКС РФ

23 октября 2024 08:51
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По утверждению главы Пентагона Ллойда Остина, у Киева нет возможности атаковать ракетами ATACMS базы ВКС Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Представители СМИ спросили у Остина о готовности Вашингтона дать разрешение Киеву производить удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием. В ответ министр обороны США рассказал, что Москва осуществила перемещение воздушного флота за пределы зоны досягаемости ракет ATACMS.

При этом Остин также подчеркнул, что Киев способен производить БЛА, имеющие высокую дальность действия.

# Международная политика # Ллойд Остин

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