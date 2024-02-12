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Главу Пентагона Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии

12 февраля 2024 07:28
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Министр обороны США Ллойд Остин был повторно госпитализирован в связи с проблемами с мочевым пузырем и помещен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщили в Армейском медицинском центре Уолтера Рида, пишет РИА Новости. После серии анализов и тестов он был определен в отделение интенсивной терапии для продолжения курса лечения и наблюдения.

Сроки нахождения Остина в госпитале пока не определены, но доктора уверены, что текущая проблема не станет препятствием для его полного выздоровления. Представители Пентагона сообщили, что Остин продолжит выполнять свои обязанности, но его помощник готов при необходимости заменить его.

Министр обороны США был помещен в госпиталь в декабре для лечения от рака простаты, а ранее в этом году вновь попал в госпиталь в связи с воспалением мочевыводящих путей. Он был выписан 15 января и какое-то время продолжал работать из дома.

Госпитализация Остина стала причиной общественной шумихи, потому что информация о его здоровье была скрыта от президента Америки Джо Байдена. Остин осознал свою ошибку и принес извинения общественности.

# Международная политика # Ллойд Остин

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