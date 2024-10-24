Глава Пентагона рассказал, чем закончится украинский конфликт

Остин отметил значение уменьшения напряженности на Ближнем Востоке и содействия переходному периоду в Украине. Остин заверил в неизменной поддержке Украины, но при этом подчеркнул, что решение о начале переговорного процесса остается за самой Украиной.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с Папой римским Франциском заявил, что конечным вариантом разрешения украинского конфликта станут переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Остин также передал озабоченность Папы по поводу проблем гуманитарного плана, с которыми сталкиваются жители пострадавших регионов.

В июне президент России Владимир Путин выступил с предложением о заключении мирного соглашения, предусматривающего, среди прочих пунктов, вывод украинских войск и отказ от вступления в НАТО.

Однако после нападения на Курскую область Путин сделал заявление о том, что пока Украина будет продолжать атаки на мирное население и инфраструктуру, вести переговоры с ней невозможно. Хотя предложения России по урегулированию конфликта по-прежнему остаются в силе, активные переговорные процессы в настоящее время не ведутся.