Появились беседки, теневые навесы и даже футбольная площадка – столичные пляжи подготовили к купальному сезону

В столице с начала мая открылся купальный сезон. Хотя погода переменчива, кто-то уже успел оценить местные пляжи, а их в городе 23. Разрешено отдыхать и на пяти водоемах.

Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»: Ежегодно мы разрабатываем программу развития пляжей, согласно которой проводится комплекс мероприятий. В этот комплекс входит и установка нового оборудования, демонтаж старого, текущий ремонт подъездных дорог, стоянок, привоз песка на пляжи. В 2025 году на пляжах появились новые беседки, теневые навесы, спортивное оборудование, детские игровые комплексы. Также в этом году из новинок появилась футбольная площадка на первом пляже Заславского водохранилища.

Особое внимание уделили зонам отдыха для компаний. Каждый год эти локации пользуются спросом у минчан.

Комфортнее стали инклюзивные пляжи на Заславском водохранилище. Просторные беседки, пандусы для комфортного спуска в воду. Все продумано до мелочей.

Марина Макарова:

Для лиц с ограниченными возможностями у нас оборудовано два пляжа. Это девятый пляж Заславского водохранилища, второй пляж Цнянского водохранилища. Там имеются беседки, спортивное оборудование, кабинки для переодевания. На девятом пляже есть вход в воду.

Всего в Беларуси к летнему сезону готовят 500 пляжей. Осталось лишь дождаться устойчивого тепла и продолжительных солнечных дней