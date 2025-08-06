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Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата

06 августа 2025 14:06
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Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата-0

Прибрежные районы по всей планете стоят перед угрозой исчезновения из-за усиления эрозии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Это обусловлено как природными процессами, так и воздействием человека – в частности, ростом уровня моря, вызванным всемирным потеплением и таянием ледников.

С 2020 года в американском городе Родант в океан рухнули 11 домов. В Барселоне каждый год теряется около 30 000 кубометров береговой линии, а штормы еще больше усугубляют ситуацию. Эта проблема затрагивает миллионы жителей, живущих вблизи побережья, и даже при принятии активных мер некоторые пляжи могут исчезнуть.

Фото: pixabay

# Лето # общество

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