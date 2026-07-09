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В Иране 14 человек погибли из-за новых атак США

09 июля 2026 07:51
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Новый виток ближневосточного противостояния унес жизни 14 человек в Иране. Еще 78 пострадали. 9 июля США нанесли массированные удары по территории Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране 14 человек погибли из-за новых атак США-2

За несколько часов были поражены около сотни целей. СМИ Ирана сообщили о взрывах в нескольких районах вдоль южного побережья. Накануне Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Глава США пообещал бомбить гражданскую инфраструктуру, а также остров Харк – ключевой узел иранского нефтяного экспорта. 

В ответ Тегеран атаковал американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Катаре. Из-за эскалации судоходство в Ормузском проливе практически парализовано. На фоне взаимных ударов сегодня в Иране готовятся предать земле тело покойного духовного лидера Али Хаменеи.

Тегеран объявил о приостановке переговорного процесса с Вашингтоном.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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