В Иране 14 человек погибли из-за новых атак США

Новый виток ближневосточного противостояния унес жизни 14 человек в Иране. Еще 78 пострадали. 9 июля США нанесли массированные удары по территории Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов были поражены около сотни целей. СМИ Ирана сообщили о взрывах в нескольких районах вдоль южного побережья. Накануне Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Глава США пообещал бомбить гражданскую инфраструктуру, а также остров Харк – ключевой узел иранского нефтяного экспорта.

В ответ Тегеран атаковал американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Катаре. Из-за эскалации судоходство в Ормузском проливе практически парализовано. На фоне взаимных ударов сегодня в Иране готовятся предать земле тело покойного духовного лидера Али Хаменеи.