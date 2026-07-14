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Трамп объявил о восстановлении морской блокады иранских портов

14 июля 2026 07:17
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Ближневосточный конфликт перешел в новую фазу: Дональд Трамп объявил о восстановлении морской блокады иранских портов и пообещал взять под охрану Ормузский пролив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаты намерены взимать плату за безопасное судоходство. Иран ранее заявлял о закрытии пролива при продолжении иностранного вмешательства. Стороны обмениваются ударами: американские силы провели серию атак, Иран ответил ударами по базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. При этом Тегеран не отказывается от дипломатии, но требует взаимного соблюдения обязательств.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

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