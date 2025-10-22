Значки, посуда, монеты – показываем, какой антиквариат можно увидеть на Республиканском слёте коллекционеров

Дух истории оживает на этом мероприятии. Республиканский слет, посвященный вековому движению белорусских коллекционеров, прошел уже в 13-й раз. Здесь собрались настоящие искатели уникальных раритетов не только из нашей страны, но и из России. Организаторы делают все возможное, чтобы вдохновить участников, продвигая увлечение коллекционированием через увлекательное изучение и захватывающую демонстрацию удивительных коллекций.

Нина Анищик, коллекционер: Мы всю жизнь с мужем коллекционируем. И надо сказать, что начинали с утюгов, а потом коллекция постепенно расширялась, разрасталась, поэтому мы зарегистрированы в обществе как полифилисты.

Борис Васильев, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

Наше объединение образовано в 1980 году и на сегодня составляет около 800 человек. Сегодня насчитываем более 225 направлений коллекционирования. Основные направления, конечно, это нумизматика. Сейчас очень большой популярностью стали пользоваться монеты Национального банка. У нас есть специальная подписка на эти монеты. Закупаем централизованно, распределяем среди наших коллекционеров.

С этого сентября объединение с радостью открыло свои двери для школьников. В его ряды влились около 10 юных коллекционеров. Для ребят организуют увлекательные лекции, а также оказывают помощь в оформлении коллекций.