В Стайках пройдут первенство и чемпионат Беларуси по кикбоксингу

150 сильнейших спортсменов по кикбоксингу собрались в Стайках на чемпионат и первенство Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам турниров будет сформирован юниорский, основной и дополнительный составы национальной сборной. Участники соревнуются в разделах К-1, лоу-кик и сольных композициях.

Белорусские атлеты являются одними из сильнейших в мире, но на данный момент ограничены в международных стартах. Поэтому поддерживать уровень спортсменов помогают внутренние соревнования и участие в российских стартах.

Юрий Варакса, главный судья чемпионата и первенства Беларуси по кикбоксингу:

Нашей команде очень приятно и полезно поучаствовать в этих соревнованиях. Мы достаточно неплохо конкурируем с россиянами, в основном в разделах К-1. Если в том же лоу-кике мы чуть похуже, в разделе К-1 у нас неплохие ребята и неплохие достижения.

Федерация кикбоксинга и таиландского бокса занимается волонтерской деятельностью, проводит семинары и мастер-классы с ведущими файтерами. Восточные единоборства являются одними из самых любимых и популярных видов спорта в Беларуси.