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В Стайках пройдут первенство и чемпионат Беларуси по кикбоксингу

29 ноября 2023 14:43
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150 сильнейших спортсменов по кикбоксингу собрались в Стайках на чемпионат и первенство Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам турниров будет сформирован юниорский, основной и дополнительный составы национальной сборной. Участники соревнуются в разделах К-1, лоу-кик и сольных композициях.

В Стайках пройдут первенство и чемпионат Беларуси по кикбоксингу-1

Белорусские атлеты являются одними из сильнейших в мире, но на данный момент ограничены в международных стартах. Поэтому поддерживать уровень спортсменов помогают внутренние соревнования и участие в российских стартах.

В Стайках пройдут первенство и чемпионат Беларуси по кикбоксингу-4

Юрий Варакса, главный судья чемпионата и первенства Беларуси по кикбоксингу:
Нашей команде очень приятно и полезно поучаствовать в этих соревнованиях. Мы достаточно неплохо конкурируем с россиянами, в основном в разделах К-1. Если в том же лоу-кике мы чуть похуже, в разделе К-1 у нас неплохие ребята и неплохие достижения.

Федерация кикбоксинга и таиландского бокса занимается волонтерской деятельностью, проводит семинары и мастер-классы с ведущими файтерами. Восточные единоборства являются одними из самых любимых и популярных видов спорта в Беларуси.

В Стайках пройдут первенство и чемпионат Беларуси по кикбоксингу-7

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
В чем наш секрет? Это однозначно профессионализм и (па-беларуску кажучы) «адданасць справе», своему делу, любовь к своему делу тренерского состава, спортсменов. Именно в спортивных залах это все куется: победы, дух бойцовский, чемпионский дух. Поэтому низкий поклон работе тренеров и спортсменов.

В четверг, 30 ноября, пройдут полуфиналы. Главные поединки и закрытие чемпионата состоятся в пятницу.

# Кикбоксинг # Виталий Тишуров # Фотофакт

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