«Настоящее противостояние – бойцовское, кость в кость». Минск примет международный турнир по кикбоксингу

Поклонники единоборств в предвкушении. В пятницу, 17 февраля, в столице пройдет насыщенный бойцовский вечер. «Минск-Арена» примет крупный международный турнир по кикбоксингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Организаторы обещают: скучать будет некогда.

Один из тех, кто появится на ринге, белорус Максим Сподаренко. Ему предстоит помериться силами с другим нашим бойцом – Юрием Быбочкиным. До этого их пути не пересекались. Тем не менее схватка смело претендует на звание одной из центральных. Ведь спортсменам есть что друг другу противопоставить. Сподаренко – победитель Кубка мира, чемпион Европы и многократный триумфатор нашего национального первенства. Визави выиграл «Кубок золотого льва». Так что битва ожидается очень напряженная.

Максим Сподаренко, боец:

Конечно, знаю, не один раз были на одних соревнованиях. Но не боксировали, потому что он на категорию выше был. Сейчас я, можно сказать, поднялся в весе. Поэтому встретимся первый раз, но знаком, видел, анализировали с тренером, разбирали. Поэтому знаю, что делать в ринге.

Всего файт-карта насчитывает 12 противостояний. Попробовать свои силы на минском ринге приедут россияне, иранцы, армяне и даже представители Бразилии. В общем, посмотреть будет на что. Возможно, украшением праздника кикбоксинга станет поединок нашего Петра Романкевича и бразильца Сауло Кавалари.