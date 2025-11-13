7 золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу! Как белорусы добились триумфа – интервью

Цифры, от которых захватывает дух! Сборная Беларуси по кикбоксингу вернулась чемпионата мира в румынском Плоэшти с семью золотыми медалями. Мы по праву гордимся нашими чемпионами, которые уже готовы поделиться историей своего триумфа. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Хмельков, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга, и Максим Сподаренко, чемпион мира по кикбоксингу. Александр Меженный, ведущий:

Поехали семь спортсменов – вернулись семь чемпионов. Что послужило причиной такого триумфа нашей сборной?

Сергей Хмельков, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга:

Школа белорусского кикбоксинга имеет большую историю и очень много прославленных спортсменов, которые действительно на своем примере дали возможность таким мальчишкам заниматься в секциях и прославлять нашу страну. Для этого действительно была проделана большая работа, кропотливая, венцом которой и явился вот такой успех наших ребят, причем это не первый успех. Уже участвовали на чемпионате мира в Испании, там тоже выехали 9 человек и было 9 медалей, 5 золотых. Илья Нечаев, ведущий:

Максим, от момента, когда ты впервые пришел на свою первую тренировку до чемпионства какой ты путь прошел? Сколько это заняло времени?

Максим Сподаренко, чемпион мира по кикбоксингу:

На самом деле, это очень длинный путь, потому что я дружу со спортом с раннего детства. У меня отец – бывший спортсмен, бывший военный, он всегда приучал меня заниматься спортом. Поэтому я сразу знал, что делать, когда обижают. В процессе попал в секцию таиландского бокса и кикбоксинга. И вот до сих пор здесь.