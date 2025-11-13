7 золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу! Как белорусы добились триумфа – интервью
Цифры, от которых захватывает дух! Сборная Беларуси по кикбоксингу вернулась чемпионата мира в румынском Плоэшти с семью золотыми медалями. Мы по праву гордимся нашими чемпионами, которые уже готовы поделиться историей своего триумфа.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Хмельков, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга, и Максим Сподаренко, чемпион мира по кикбоксингу.
Александр Меженный, ведущий:
Поехали семь спортсменов – вернулись семь чемпионов. Что послужило причиной такого триумфа нашей сборной?
Сергей Хмельков, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга:
Школа белорусского кикбоксинга имеет большую историю и очень много прославленных спортсменов, которые действительно на своем примере дали возможность таким мальчишкам заниматься в секциях и прославлять нашу страну.
Для этого действительно была проделана большая работа, кропотливая, венцом которой и явился вот такой успех наших ребят, причем это не первый успех. Уже участвовали на чемпионате мира в Испании, там тоже выехали 9 человек и было 9 медалей, 5 золотых.
Илья Нечаев, ведущий:
Максим, от момента, когда ты впервые пришел на свою первую тренировку до чемпионства какой ты путь прошел? Сколько это заняло времени?
Максим Сподаренко, чемпион мира по кикбоксингу:
На самом деле, это очень длинный путь, потому что я дружу со спортом с раннего детства.
У меня отец – бывший спортсмен, бывший военный, он всегда приучал меня заниматься спортом. Поэтому я сразу знал, что делать, когда обижают. В процессе попал в секцию таиландского бокса и кикбоксинга. И вот до сих пор здесь.
Александра Каштанова, ведущая:
Как сейчас кикбоксинг развивается в Беларуси?
Сергей Хмельков:
Сегодня кикбоксинг имеет очень широкое развитие. В нашей Федерации представлены все регионы нашей страны. Самое важное, что удалось сделать за это время, – это объединить усилия частных клубов и государственных учреждений.
И люди поверили в то, что действительно сегодня можно не только зарабатывать деньги, но и, даже если брать частные клубы, улучшать имидж своих клубов, принимая участие или доводя спортсмена до высшего звена, где они переходят в национальные, сборные команды Республики Беларусь по кикбоксингу и завоевывать медали, тем самым те же родители видят, что результат работы высокий, и уже дети в очереди стоят.
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