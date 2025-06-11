Футболисты сборной Беларуси потерпели крупное поражение от команды России в товарищеском матче

Настоящую голевую феерию устроил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который стал автором всех четырех мячей соперников. В первом тайне он оформил хет-трик, а сразу после перерыва отличился еще раз. Подопечные Карлоса Алоса провели несколько опасных атак, одна из них на 54-й минуте завершилась голом Вадима Пигаса. Больше цифры на табло не менялись. Поражение – 1:4.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Они поддерживали нас на протяжении всего матча, несмотря на такой счет. Был момент в первом тайме, где видно, что у ребят, возможно, психологически опустились руки, но они все равно продолжили поддерживать команду. И это дорогого стоит. Если они продолжат в нас верить, то мы оплатим им достойной игрой. Это хорошо, что есть товарищеские матчи, которые дают почву для размышлений. Безусловно, это один из моментов, который мы учтем при подготовке к старту квалификации чемпионата мира.

Для белорусской команды данный спарринг стал подготовкой к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Первый матч в своей квалификационной группе наши парни проведут 5 сентября в гостях у Греции.