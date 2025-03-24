Сборная Дании станет соперником белорусов в квалификации ЧМ по футболу

Сборная Беларуси по футболу узнала заключительного соперника по отборочному турниру к чемпионату мира 2026 года. Им стала команда Дании, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В четвертьфинале Лиги наций УЕФА скандинавы по сумме двух встреч уступили Португалии.

Также в одном квартете с отечественной дружиной сыграют Греция и Шотландия. Национальная сборная под руководством главного тренера Карлоса Алоса уже осенью начнет борьбу за путевку на мундиаль и проведет шесть матчей в рамках группового этапа. 5 сентября наши парни сразятся на выезде с греками. Затем последуют два домашних поединка.

Напомним, прямую путевку на чемпионат мира получат 12 победителей отборочного турнира.