Сборная Беларуси потерпела поражение от Шотландии в квалификации ЧМ

Глеб Кучко, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Прежде всего очень рад за то, как играла сегодня команда, честно. Потому что после последних матчей я думаю, каждый в раздевалке хотел реабилитироваться и сегодня, мне кажется, на поле это было видно. Я считаю, что не заслужила немного Шотландия, потому что действительно мы хорошо смотрелись. Да, много было отмены голов, но со скамейки запасных тоже смотрел матч из поля. Мне казалось, что абсолютно равная игра. Где-то не хватило, говорю в концовке, немного додавить, потому что заслуживали, заслуживали какой-то еще один момент, получить стопроцентно, чтобы его забить.



Во втором матче нашей группы сборная Дании взяла верх над командой Греции со счетом 3:1. Таким образом, после 4-х матчей в квартете С двоевластие – у датчан и шотландцев по 10 очков, на счету греков 3 балла – и третья позиция в группе. Сборная Беларуси на последнем, четвертом месте без набранных очков. Таким образом, команды Греции и Беларуси лишились шансов отобраться на мундиаль. Следующий матч наши футболисты сыграют 15 ноября со сборной Дании. От Европы напрямую в финальную стадию ЧМ-2026 выходят победители 12 групп. Команды, которые займут вторые позиции, сыграют в стыковых поединках.