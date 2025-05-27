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Карлос Алос вызвал 24 футболиста на товарищеские матчи сборной Беларуси

27 мая 2025 11:39
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос определил игроков, которые будут готовиться к двум ближайшим спаррингам: с командами Казахстана и России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В список вошли 24 футболиста – это легионеры, а также представители сильнейших белорусских клубов. За сборную могут сыграть голкипер Павел Павлюченко и полузащитник Руслан Лисакович из «МЛ Витебска» – эта команда лидирует в чемпионате Беларуси. 

Также в составе три игрока из минского «Динамо», два – из жодинского «Торпедо-БЕЛАЗ». Игра с Казахстаном пройдет 5 июня на стадионе «Динамо», россиян белорусы примут 10 июня на новой Национальной арене.

# Карлос Алос # Футбол # Футбол Беларуси

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