Карлос Алос вызвал 24 футболиста на товарищеские матчи сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос определил игроков, которые будут готовиться к двум ближайшим спаррингам: с командами Казахстана и России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В список вошли 24 футболиста – это легионеры, а также представители сильнейших белорусских клубов. За сборную могут сыграть голкипер Павел Павлюченко и полузащитник Руслан Лисакович из «МЛ Витебска» – эта команда лидирует в чемпионате Беларуси.

Также в составе три игрока из минского «Динамо», два – из жодинского «Торпедо-БЕЛАЗ». Игра с Казахстаном пройдет 5 июня на стадионе «Динамо», россиян белорусы примут 10 июня на новой Национальной арене.