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Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу

11 марта 2023 16:10
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Новости Беларуси. Полоцкие кадеты готовятся к новоселью. Учебный год 1 сентября мальчишки и девчонки начнут в современных классах, спортивном комплексе и уютном общежитии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реконструкция кадетского городка в Верхнем замке Полоцка на завершающей стадии.

Виктор Пралич продолжит.

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу-1

Полоцкое кадетское училище знают далеко за пределами Беларуси. Получать азы будущей профессии, воинскую закалку сюда едут чуть ли не со всей страны. Сегодня здесь обучаются более 200 мальчишек и девчонок.

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу-4

Илья Римаша, учащийся Полоцкого кадетского училища:
Самое главное, чему нас тут учат, – это кадетское братство, это идеология, это братство, в котором все друг другу помогают, ценят друг друга.

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу-7

Александра Сафонова в этом году попрощается с родными стенами училища. Собирается в Военную академию. Сюда же пришла вслед за старшим братом. Впечатлилась его рассказами о кадетской жизни. Признается, что немного завидует курсам помладше. Ведь они предстоящий учебный год начнут в новом здании. Трудилась здесь на субботнике и Александра. Летом она в составе студотряда помогала на главной стройке в истории училища.

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу-10

Александра Сафонова, учащаяся Полоцкого кадетского училища:
Для нас как выпускников это было очень важно. Мы уже не попадем в этот корпус, и мы хотели внести свой вклад. И когда мы заканчивали свою работу, мы подписывали кирпич, чтобы этот кирпич оставался в музее.

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу-13

На реконструкции старинного здания наравне со строителями работали и археологи. На месте раскопок были найдены артефакты – браслеты, кольца, датированные XII – XIII веком. Директор кадетского училища на объекте бывает часто. По-отцовски переживает и в то же время гордится уже проделанной работой. В Верхнем замке осталась постройка 1910 года, принадлежащая кадетскому корпусу. Позже здесь располагалась местная больница, а дальше планировали создать инфраструктуру для туризма. И вот через 100 лет кадеты снова возвращаются на свою малую историческую родину.

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу-16

Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища:
Здесь будут созданы все условия для того, чтобы 300 наших кадетов, мальчиков, девочек, получили полноценное образование, получили все условия как для учебы, так и для патриотического, духовно-нравственного и спортивного воспитания.

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу-19

На плацу на территории училища установят стелу. В память о подвиге героя Беларуси Никиты Куконенко. Летчик, который ценой собственной жизни увел от жилых домов учебно-боевой самолет, – выпускник Полоцкого кадетского училища. Также в планах оборудовать музей, залы хореографии и нравственного воспитания, усилить спортивную базу: разместить спорткомплекс, тренажер и тир. Уже к концу весны специалисты обещают передать ключи кадетскому училищу.

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# Кадеты в Беларуси # общество # Станислав Красовский # Виктор Пралич # Фотофакт

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