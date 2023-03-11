Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу

Новости Беларуси. Полоцкие кадеты готовятся к новоселью. Учебный год 1 сентября мальчишки и девчонки начнут в современных классах, спортивном комплексе и уютном общежитии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реконструкция кадетского городка в Верхнем замке Полоцка на завершающей стадии. Виктор Пралич продолжит.

Полоцкое кадетское училище знают далеко за пределами Беларуси. Получать азы будущей профессии, воинскую закалку сюда едут чуть ли не со всей страны. Сегодня здесь обучаются более 200 мальчишек и девчонок.

Илья Римаша, учащийся Полоцкого кадетского училища:

Самое главное, чему нас тут учат, – это кадетское братство, это идеология, это братство, в котором все друг другу помогают, ценят друг друга.

Александра Сафонова в этом году попрощается с родными стенами училища. Собирается в Военную академию. Сюда же пришла вслед за старшим братом. Впечатлилась его рассказами о кадетской жизни. Признается, что немного завидует курсам помладше. Ведь они предстоящий учебный год начнут в новом здании. Трудилась здесь на субботнике и Александра. Летом она в составе студотряда помогала на главной стройке в истории училища.

Александра Сафонова, учащаяся Полоцкого кадетского училища:

Для нас как выпускников это было очень важно. Мы уже не попадем в этот корпус, и мы хотели внести свой вклад. И когда мы заканчивали свою работу, мы подписывали кирпич, чтобы этот кирпич оставался в музее.

На реконструкции старинного здания наравне со строителями работали и археологи. На месте раскопок были найдены артефакты – браслеты, кольца, датированные XII – XIII веком. Директор кадетского училища на объекте бывает часто. По-отцовски переживает и в то же время гордится уже проделанной работой. В Верхнем замке осталась постройка 1910 года, принадлежащая кадетскому корпусу. Позже здесь располагалась местная больница, а дальше планировали создать инфраструктуру для туризма. И вот через 100 лет кадеты снова возвращаются на свою малую историческую родину.

Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища:

Здесь будут созданы все условия для того, чтобы 300 наших кадетов, мальчиков, девочек, получили полноценное образование, получили все условия как для учебы, так и для патриотического, духовно-нравственного и спортивного воспитания.