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Первокурсники Гомельского кадетского училища проходят учебно-полевые сборы

11 июня 2026 11:37
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Огневые рубежи и строгий распорядок дня. Важный этап обучения проходят первокурсники Гомельского кадетского училища. На базе войсковой части 52208 развернут полевой лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первокурсники Гомельского кадетского училища проходят учебно-полевые сборы-2

Кадеты осваивают основы армейской дисциплины: привыкают к строгому распорядку дня, полному отказу от смартфонов и ежедневным маршам. Комплексные занятия включают тактическую, строевую, инженерную и огневую подготовку, а также основы радиационной, химической и биологической защиты. По итогам сборов первокурсники сдадут нормативы. Полученные оценки станут частью их годовой аттестации. 

Первокурсники Гомельского кадетского училища проходят учебно-полевые сборы-4

Анна Кривицкая, кадет первого курса Гомельского кадетского училища:
У нас после окончания первого курса традиционно проводятся учебно-полевые сборы на воинской части Прибора. Нам тут очень нравится. Мы копаем окопы, мы метаем гранаты. Мы, как сегодня, учимся готовить в полевых условиях пищу.

Первокурсники Гомельского кадетского училища проходят учебно-полевые сборы-6

Дмитрий Горемыкин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Гомельского кадетского училища:
Дети в этих полевых условиях зачастую проявляют себя в лучшую сторону. Потому что вроде бы ходил невзрачный такой, выполнял указания, все делал, дисциплинированный, а в полевых условиях раз – и проснулся в лучшую сторону.

Учебно-полевые сборы – не просто обязательный этап образовательной программы. Для кадетов это еще и серьезный шаг в военную профессию. 

# Кадеты в Беларуси

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