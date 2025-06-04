Выставка о международном кадетском и юнармейском сотрудничестве открыта в Государственной думе России

«Победа. Одна на всех». Выставка, посвященная международному кадетскому и юнармейскому сотрудничеству, открыта в российской Государственной думе. Церемонию посетили воспитанники кадетских училищ из Гродно, Полоцка и Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холле нижней палаты парламента Российской Федерации организаторы установили экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные во время поисковых работ. Также представлены стенды с фотографиями. Кадры, свидетельствующие, как кадеты из Беларуси и России помогали поисковикам и военным поднимать останки красноармейцев.

Михаил Зеленко, воспитанник Полоцкого кадетского училища: Витебская область была. Искали бойцов погибших. Нашли много бойцов, по-моему, 20 с чем-то, точно не помню. Нашли также три медали «За отвагу» и орден Красной звезды нашли. Это был мой первый раз, поэтому впечатления фантастические. Я даже не представлял, что будет столько эмоций.

Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища:

Они уже начинают понимать вот именно эту всю историю, которой они соприкоснулись. И даже вот они уже начинают после этого изучать, читать, смотреть все, что связано с событиями той поры.

Эта работа ведется ежедневно на территории Союзного государства. Останки погибших бойцов Красной армии поднимают, чтобы после перезахоронить с почестями на военных кладбищах. Кадеты принимают в этих работах самое активное участие. Памятные плиты устанавливаются на воинских мемориалах, удается найти родственников погибших бойцов, которые долгое время считались пропавшими без вести. Основная цель этих мероприятий, говорят организаторы, – передать знания молодому поколению о жизни собственной страны. И лучше всего это получается, когда они могут дотронуться до истории своими руками.