Вакцина за счет госбюджета – где в Беларуси можно бесплатно привить питомца от бешенства?

В Брестской области в начале апреля специалисты фиксировали тревожную ситуацию с бешенством, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. И это при том, что весенне-летний сезон в стране начинается с обработки опасных зон препаратами. Разбрасывают с воздуха.

Но какой алгоритм? Как работает система оповещения? В конце концов, бешенство смертельно опасно для человека. А живем мы в одних подъездах.

Бешенство опасно и для диких животных, и для сельхозживотных, и для питомцев. Поэтому вакцинация обязательна. Чаще всего белорусы водят своих четвероногих по этому поводу в частные ветклиники. Благо их так много, почти как пунктов самовывоза массмаркета.

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня диагноз частная клиника не установит. Диагноз на бешенство устанавливается в областных ветеринарных лабораториях. Даже если вы пришли со своим питомцем в частную клинику, они только могут заподозрить заболевание. Диагноз вам в частной клинике сегодня не поставят. Соответственно, будет отобран материал от данного животного и отослан для исследования в соответствующую лабораторию.

У нас существует протокол с нашими коллегами из Министерства здравоохранения, то есть оповещение. Соответствующее оповещение наших коллег. Устанавливаются все люди, которые контактировали с данным животным. По результатам установления контактов нашими коллегами из Минздрава проводятся профилактические мероприятия, в том числе вакцинация против бешенства, именно людей, которые имели контакт с данным животным.

Абсолютно неважно, в какую клинику обращаются люди сегодня. Если мы говорим про государственные клиники, то вакцинацию вам могут сделать даже бесплатно. У нас специально для этих целей существует резервный фонд ветеринарных препаратов, и в том числе вакцина против бешенства закупается за бюджетные средства. Соответственно, мы раздаем ее на безвозмездной основе для вакцинации питомцев, для населения нашей страны в государственных учреждениях.