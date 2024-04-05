В Чечерске реконструируют ратушу XVIII века

В Чечерске началась реконструкция городской ратуши. Памятник архитектуры XVIII века имеет статус объекта историко-культурного наследия I категории. Таких в Гомельской области всего пять, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание с пятью башнями было построено по поручению графа Чернышева, прежнего владельца местечка. В разное время здесь находились городские органы управления, аптека, учебные учреждения. В 1972-м пожар в ратуше уничтожил все деревянные конструкции.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-краеведческого музея:

Порядка 30 лет шли реставрационные работы методом «народной стройки». Какие-то организации выделяли денежные средства. Какую-то часть работы выполняли, какую-то оставляли на более длительное время. Наверное, это и привело к тем последствиям, которые мы имеем сегодня. Объем внешних и внутренних работ очень большой.