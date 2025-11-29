Уникальные духовные сокровища – в Национальной библиотеке восстановлены почти все имеющиеся библии

От книги, изменившей ход истории, к живой части нашей национальной культуры. В Беларуси хранятся уникальные экземпляры Библии, которые сегодня ценят не только как святыню, но и как важнейшее культурно-историческое наследие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для верующих Библия – основа духовности, для исследователей – бесценный источник знаний о прошлом, языке и традициях. Уже завтра, 30 ноября, наша страна присоединится к празднованию Международного дня Библии и отметит его с особым вниманием. Беларусь по праву считается хранителем уникальных духовных сокровищ, значение которых выходит далеко за пределы одной эпохи. О том, какие реликвии бережно сохраняют сегодня и чем они уникальны, – в нашем следующем сюжете.

Национальная библиотека Беларуси хранит уникальные экземпляры Библии, дошедшие до нас сквозь века. Острожская Библия, рукописное Евангелие, Елизаветинская Библия, изданная в 1757 году. И сейчас эти книги остаются главными источниками в изучении истории церкви, славянской письменности и книгопечатания.

Мария Шопина, заведующая научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Это все те книги, которые составляли Ветхий и Новый завет библейский. Это и первые печатные книги, например, один из самых ранних печатных текстов Библии, который относится к 475 году. Здесь же одни из лучших переводов на общенациональные языки. Один из первых был выполнен Мартином Лютером на немецкий. Это и книги белорусского восточно-славянского первопечатника Франциска Скорины.

Сохранить древние книги не просто. Консервация редких фондов – это высокотехнологичный процесс, выходящий за рамки простого хранения. Специалисты проводят тщательную диагностику: изучают состав бумаги, чернил и переплета, выявляют повреждения и подбирают только те материалы, которые максимально соответствуют историческому оригиналу. Процесс реставрации книги может занимать несколько месяцев. Каждую страницу аккуратно очищают от пыли и микроорганизмов. Потом стабилизируют бумагу, чтобы она не рассыпалась дальше. Если есть утраченные фрагменты, их восполняют. При этом часто используют бумагу, которую делают с помощью специального оборудования, по составу и толщине идеально соответствующую оригиналу. В Национальной библиотеке восстановлен практически весь фонд имеющихся библий.

Диана Муратова, заведующая отделом реставрации и консервации библиотечных документов Национальной библиотеки Беларуси:

Эти книги, если имеют незначительные повреждения. В данном случае, если мы видим вот такую книгу, это старинная рукописная книга, она в достаточно хорошем физическом состоянии, грязная, конечно, со следами бытования, но блок целый, порывов внутри нет. Мы видим, что только первого листа, второго, есть утраты. Ну и там немножко погрыз жучок. Вот такие книги, они сейчас в стабильном состоянии, их не реставрируют. С ними проводятся только общие консервационные мероприятия.