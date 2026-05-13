60% обращений в Белорусское общество защиты потребителей за 2025 год касались интернет-торговли

Интернет-торговля в Беларуси набирает обороты. За 2020-2024 годы количество интернет‑площадок в стране выросло в 28 раз, а удельный вес онлайн-продаж в рознице удвоился и достиг более 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интернет-торговля в Беларуси набирает обороты. За 2020-2024 годы количество интернет‑площадок в стране выросло в 28 раз, а удельный вес онлайн-продаж в рознице удвоился и достиг более 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня торговлю в Интернете в Беларуси ведут около 17 тысяч субъектов хозяйствования. За предыдущие 4 года количество пунктов выдачи заказов увеличилось почти в 11 раз, а покупательских аккаунтов – более чем в 4,5 раза. На различных интернет-площадках зарегистрировано более 6 миллионов 300 тысяч пользователей.
В Беларуси за 2020-2024 годы объем рынка интернет-площадок вырос в 28 раз.
С увеличением количества интернет-магазинов растет и число обращений в этой сфере. Только Белорусское общество защиты потребителей за 2025 год приняло около 13 тысяч заявлений, из которых 60 % касались товаров, приобретенных в сети.
Анна Суша, председатель Белорусского общества защиты потребителей:
Вопросы, с которыми обращаются потребители, очень разнообразные. Купил товар не только в сети Интернет, но и, допустим, где-то в каком-то магазине. И вот товар не подошел, а магазин утверждает, что товар все-таки вы примеряли, имеются следы примерки. И тогда приходится просто потребителю доказывать, что все-таки товар не был в использовании.
В Беларуси готовятся корректировки законодательства, касающиеся защиты прав потребителей и регулирования обработки персональных данных. Основная цель – повысить прозрачность деятельности продавцов и исполнителей.