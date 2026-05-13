60% обращений в Белорусское общество защиты потребителей за 2025 год касались интернет-торговли

Интернет-торговля в Беларуси набирает обороты. За 2020-2024 годы количество интернет‑площадок в стране выросло в 28 раз, а удельный вес онлайн-продаж в рознице удвоился и достиг более 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня торговлю в Интернете в Беларуси ведут около 17 тысяч субъектов хозяйствования. За предыдущие 4 года количество пунктов выдачи заказов увеличилось почти в 11 раз, а покупательских аккаунтов – более чем в 4,5 раза. На различных интернет-площадках зарегистрировано более 6 миллионов 300 тысяч пользователей.

В Беларуси за 2020-2024 годы объем рынка интернет-площадок вырос в 28 раз.

С увеличением количества интернет-магазинов растет и число обращений в этой сфере. Только Белорусское общество защиты потребителей за 2025 год приняло около 13 тысяч заявлений, из которых 60 % касались товаров, приобретенных в сети.