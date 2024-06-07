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Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска

07 июня 2024 17:26
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Депутаты Мингорсовета 7 июня обсудили развитие города в рамках выездного семинара. Он прошел в Минском городском технопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска-1

На встрече речь шла об инновационных стартапах и предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию. Так, на территории технопарка готовятся к вводу в эксплуатацию новые корпуса, где разместятся производственные площадки. Что позволит увеличить выпуск продукции, в том числе направленной на импортозамещение.

Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска-4

Владимир Дубина, советник директора Минского городского технопарка:
Очень хорошая связь с администрацией как Ленинского, так и Партизанского района, и, конечно же, с Мингорисполкомом. Он оказывает всяческую поддержку как администрации Минского городского технопарка, так и непосредственно резидентам. Фактически резидентами являются представители малого и среднего бизнеса.

Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска-7

Татьяна Астрейко, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
Мы обсудили все аспекты. Депутаты оценили еще раз, осознали свою роль на каждом этапе бюджетного процесса о том, что они могут и обязаны проводить эти все решения для того, чтобы максимально удовлетворить потребности населения.

Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска-10

На встрече депутаты активно вносили предложения по улучшению Минска. Так, был поднят вопрос об увеличении количества видеокамер на придомовых территориях. Акцент хотят сделать на дворах после комплексного ремонта.

# Инновации # общество # Татьяна Астрейко # Новости Минска и Минской области

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