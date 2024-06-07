Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска

Депутаты Мингорсовета 7 июня обсудили развитие города в рамках выездного семинара. Он прошел в Минском городском технопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Депутаты Мингорсовета 7 июня обсудили развитие города в рамках выездного семинара. Он прошел в Минском городском технопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На встрече речь шла об инновационных стартапах и предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию. Так, на территории технопарка готовятся к вводу в эксплуатацию новые корпуса, где разместятся производственные площадки. Что позволит увеличить выпуск продукции, в том числе направленной на импортозамещение.
Владимир Дубина, советник директора Минского городского технопарка:
Очень хорошая связь с администрацией как Ленинского, так и Партизанского района, и, конечно же, с Мингорисполкомом. Он оказывает всяческую поддержку как администрации Минского городского технопарка, так и непосредственно резидентам. Фактически резидентами являются представители малого и среднего бизнеса.
Татьяна Астрейко, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
Мы обсудили все аспекты. Депутаты оценили еще раз, осознали свою роль на каждом этапе бюджетного процесса о том, что они могут и обязаны проводить эти все решения для того, чтобы максимально удовлетворить потребности населения.
На встрече депутаты активно вносили предложения по улучшению Минска. Так, был поднят вопрос об увеличении количества видеокамер на придомовых территориях. Акцент хотят сделать на дворах после комплексного ремонта.