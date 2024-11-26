Шиманович взял серебро на открытом чемпионате России по плаванию

Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на открытом чемпионате России по плаванию, который завершился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный соревновательный день белорус финишировал вторым на дистанции 50 метров брассом с результатом 25 целых 73 сотые секунды. Победителю он уступил всего 8 сотых. Таким образом, на этом турнире в копилке нашей команды две медали – ранее Шиманович занял первое место на стометровке брассом.