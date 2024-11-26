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Шиманович взял серебро на открытом чемпионате России по плаванию

26 ноября 2024 19:30
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Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на открытом чемпионате России по плаванию, который завершился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шиманович взял серебро на открытом чемпионате России по плаванию-1

В заключительный соревновательный день белорус финишировал вторым на дистанции 50 метров брассом с результатом 25 целых 73 сотые секунды. Победителю он уступил всего 8 сотых. Таким образом, на этом турнире в копилке нашей команды две медали – ранее Шиманович занял первое место на стометровке брассом.

# Илья Шиманович # Плавание

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