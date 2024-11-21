Белорусские пловцы сражаются за медали на чемпионате России – результаты первого дня

А вот попробовать себя в деле пловцы имеют возможность уже сейчас. В России стартовал национальный чемпионат, участие в котором принимают и белорусские спортсмены. В первый соревновательный день на дорожки выходили трое представителей нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Шамшурин пробился в финал на дистанции 200 метров баттерфляем. В отборе земляк был предпоследним – 7-м. Но в решающем заплыве отечественный спортсмен свой результат улучшил и остановился в шаге от пьедестала. Привычно высокий класс продемонстрировал Илья Шиманович. Он вышел в финал на 100-метровке брассом со вторым временем. А вот Константин Курочкин стал 21-м на дистанции 400 метров вольным стилем и не сумел продолжить дальнейшую борьбу за медали в этой дисциплине.