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Белорусские пловцы сражаются за медали на чемпионате России – результаты первого дня

21 ноября 2024 19:04
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А вот попробовать себя в деле пловцы имеют возможность уже сейчас. В России стартовал национальный чемпионат, участие в котором принимают и белорусские спортсмены. В первый соревновательный день на дорожки выходили трое представителей нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пловцы сражаются за медали на чемпионате России – результаты первого дня-1

Иван Шамшурин пробился в финал на дистанции 200 метров баттерфляем. В отборе земляк был предпоследним – 7-м. Но в решающем заплыве отечественный спортсмен свой результат улучшил и остановился в шаге от пьедестала. Привычно высокий класс продемонстрировал Илья Шиманович. Он вышел в финал на 100-метровке брассом со вторым временем. А вот Константин Курочкин стал 21-м на дистанции 400 метров вольным стилем и не сумел продолжить дальнейшую борьбу за медали в этой дисциплине.

# Илья Шиманович # Иван Шамшурин # Константин Курочкин

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