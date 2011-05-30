Кровоточащая икона найдена на месте уничтоженной огнем церкви в Рогачевском районе

Полтора года назад на этом месте был старинный деревянный храм освящённый в честь Святого Николая Чудотворца. За 200-летнюю историю уничтожить его пытались не раз. Заметая следы кражи, церковь подожгли четверо жителей Могилёва. Православную святыню злоумышленники сожгли из-за полутора десятка недорогих икон.

Виновники пожара уже отбывают сроки в местах лишения свободы. Похищенное также изъято. Но оказалось, что уцелела и ещё одна икона. При разборе пепелища нашли изображение Иисуса Христа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Деревянная рама иконы от температуры превратилась в древесный уголь, бумажный же лик огонь не тронул.

Мария Шматкова, староста церкви Николая Чудотворца:

Стекла не было, но лик даже не задымило. А по лицу, рукам, потекли ручейки. Я её протёрла, а потом понимаю, что она кровоточит.

Кровоточит обычное фотографическое изображение — лист фотобумаги. С точки зрения физики — абсурд, для православного человека — чудо.

Подобные явления в последнее время не редки. Кровоточат иконы и в Беларуси и в России. Анализы жидкости выделяемой иконами одинаковы: человеческая кровь 4-ой группы, такая же, как на Туринской плащанице.

Отец Георгий, настоятель Святопокровского храма:

Господь показал, что он скорбит. Свои слёзы проливает на кресте за них. Показывает на иконе, что страдает за людей. Здесь как второй раз Христа распяли.

А ещё одно чудо сделано не без участия рук человеческих. Всего за 4 месяца на пепелище возвели стены новой Святоникольской церкви. Когда на церковь водрузили купола, кровоточение иконы прекратилось. Но в её силе и помощи верующие не сомневаются и сейчас. После освящения она займёт своё место в новом храме.

Фото. Православная святыня сожжена за день до Рождества

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