Мироточивая глава священномученика Климента прибыла в Беларусь из Украины

Новости Беларуси. Мироточивую главу священномученика Климента доставят в храм в честь святителя Николая Чудотворца в Минском районе в поселке Привольный. Она будет доступна для почитания с 21 мая по 29 мая. Живший задолго до разделения церквей, Святой Климент Римский одинаково почитается и православной, и католической церквями. В Минск главу привезли по просьбе Филарета.

Вот что пишут о Священномученике Клименте в религиозной литературе.

Священномученик Климент в Палестине принял Крещение от святого апостола Петра. Позже святой апостол Петр рукоположил святого Климента во епископы города Рима.

Язычники, видя успехи его апостольской проповеди, донесли на святителя Климента императору Траяну, обвинив святого в том, что он хулит языческих богов. Император изгнал святого Климента из столицы, отправив его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко от города Херсонеса.

Прибыв на место ссылки, святой Климент встретил много верующих христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно без воды. Он помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему место источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей.

Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Траяна, и он приказал утопить святого Климента. Мученика ввергли в море с якорем на шее в 101 году.

По молитвам верных учеников святителя, Корнилия и Фивы, и всего народа море отошло, и люди нашли на дне в нерукотворном храме нетленное тело своего пастыря. После этого ежегодно в день мученической кончины святителя Климента море отступало и в течение семи дней христиане могли поклоняться святым его мощам. Только в IX веке, во время царствования Константинопольского императора Никифора (802 - 811) мощи святого Климента стали недоступны для поклонения на 50 лет.

При императоре Михаиле и матери его Феодоре (855 - 867) Херсонес посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий. Узнав о сокрытых мощах святого Климента, они побудили епископа Херсонесского Георгия к соборной молитве ко Господу об открытии мощей священномученика. После соборного служения святых Кирилла и Мефодия и прибывшего с ними из Царьграда духовенства и усердной молитвы всех собравшихся на поверхности моря в полночь чудесно появились святые мощи епископа Климента. Их торжественно перенесли в город в церковь святых Апостолов. Часть мощей была принесена святыми Кириллом и Мефодием в Рим, а святая глава впоследствии принесена в Киев святым равноапостольным князем Владимиром и положена в Десятинной церкви вместе с мощами святого Фивы, где был устроен придел во имя святого Климента.

Протоиерей Анатолий Иващук, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца:

Человек может в любое время прийти, помолиться, приложиться, попросить.

Виктор Тихонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:

Очень намоленные и почитаемые верующими мощи. Думаю, здесь будут сотни тысяч людей.

Прихожане:

Я болею часто. Хочу, чтобы святой мне помог.

Надо приезжать, молиться. Вот я здесь.

Людям, которые преданы всему, они помогают. Очень хорошо и на душе, и в жизни.