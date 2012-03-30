Икона праведного Иоанна Кормянского с частицей мощей впервые прибудет в Минск на выставку «Вербны кiрмаш»

Новости Беларуси, Минск. Чудотворные иконы будут выставлены для поклонения на выставке «Вербны кiрмаш». Она откроется сегодня в Минске и продлится до 6 апреля. Впервые в белорусскую столицу прибудет икона праведного Иоанна Кормянского с частицей мощей.

В выставке примут участие более 30 монастырей. Всего ожидается свыше 100 участников, среди которых гости из России, Украины, Молдовы. Более 60 экспонентов представят девять епархий Беларуси.

В Год книги на «Вербным кiрмашы» развернет свои «страницы» и книжная экспозиция. Выставка посвящена подготовке к Пасхе. В этом году католики празднуют ее 8 апреля, а православные – 15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Священник Владимир Герасименко, настоятель Богоявленского прихода Минска:

Важная чуть духовного кирмаша - это не то, что мы видим здесь своими глазами, какие-то стенды, монастыри приезжают, святыни. Но самое главная часть - это духовное общение, которое люди получают на этой выставке, общаясь между собой или присутствуя на каких-то мероприятиях.