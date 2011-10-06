Сукневичская икона Божией Матери подняла 60-летнюю белоруску на ноги

Тамара Ивановна Филиппова рассказала газете «Гродненская правда» невероятную историю.

У нее сильно болели ноги. Никакие лекарства, никакие процедуры не помогали. Дошло до того, что шестидесятилетняя женщина с трудом передвигалась по дому. Дойти по коридору из комнаты на кухню – проблема из проблем.



– Об одном только Бога молила, чтобы побыстрее забрал меня, чтобы не в тягость была. Соседка, которая ко мне забегала иногда, была верующей. Она часто ездила в паломничества. И меня приглашала. Но куда мне с такими-то ногами. Однажды решилась съездить в Сукневичи на Сморгонщину, поклониться иконе Божией Матери, о которой говорили – чудодейственная. Благо недалеко.



Тамара Ивановна отправилась в паломничество в Сукневичи.



– Приехала оттуда и сразу легла спать. Спала долго, крепко и только утром поняла, почему: болей в ногах не чувствовала. А наутро встала и пошла. С той поры и держу в доме изображение иконы Сукневичской Божией Матери. И почитаю ее особо. Когда есть возможность, всегда еду в паломничество в Сукневичи.