Три белорусских художника создали уникальную мозаику в часовне в честь иконы «Знамение Пресвятой Богородицы» в Минске

Стали известны имена лауреатов премии «За духовное возрождение». Среди них и художники – авторы уникальной мозаики часовни в честь иконы «Знамение Пресвятой Богородицы» в мемориальном комплексе памяти жертв Первой мировой войны.

Валерий Чайка, художник-монументалист, член Союза художников Беларуси:

Мы начинали еще тогда, когда часовни не было, а был только котлован. Только был проект. Приступили сначала к эскизам, была идея.

Художник Валерий Чайка – один из немногих монументалистов в Беларуси, который владеет искусством мозаики. Так же, как и его двое коллег Сергей Бышнёв и Александр Суша, он участвовал в конкурсе проектов оформления часовни. Победителей оказалось трое. В сотне эскизов и спорах родилось произведение искусства.

Три месяца. За этот рекордный срок часовня была полностью оформлена. Мозаики авторы выкладывали смальтой.

Сергей Бышнёв, художник-монументалист, член Союза художников Беларуси:

Это обожженное стекло с наполнителем из пигмента. Его нужно обработать, наколоть в модуле.

Камушек к камушку. Именно так появлялись линии, а затем и лики. Работа практически ювелирная. Художники творили днями и ночами. Самым сложным было выложить купол. Художественную задачу решили экспериментом, который оказался удачным.

Валерий Чайка, художник-монументалист, член Союза художников Беларуси:

Мы сделали макеты, чтобы каждая линия совпала, чтобы не было искажений, поскольку это сферическое пространство.

Подобной часовни на просторах СНГ не существует. Мозаика полностью соответствует церковным канонам и выполнена в классическом стиле византийской иконописи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суша, художник-монументалист, член Союза художников Беларуси:

Мы попали в классический стиль. И архитектор отмечал, что этот стиль сохранился. Если бы не было мозаики, то она была бы скучной и традиционной. А мозаики оживают.

Трех художников объединила одна идея. Воплотив ее в жизнь, монументалисты стали друзьями. Сами того не осознавая, они воздвигли памятник на века. Ведь ни одно произведение искусства не сохраняется так, как мозаика.