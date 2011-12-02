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В храме Пресвятой Бородицы в Минске будут выставлены мощи младенца Гавриила

02 декабря 2011 12:35
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Новости Беларуси, Минск. Православные верующие в это воскресенье будут отмечать один из двунадесятых праздников — Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Младенец Гавриил пострадал за веру, за что и был причислен к лику святых. Поклониться мощам смогут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Лопухов, настоятель прихода в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы:
Есть особый интимно-духовный праздник, который переживают, как правило, все родные и близкие — это момент, когда мы приносим своих детей в храм. Мы посвящаем их Богу. Воспитываясь в лоне церкви, он достигнет таких духовных высот, которые помогут ему воплотить все чаяния его родителей и, конечно же, спасти бессмертную душу — то, в чём и заключается само торжество Введения во храм Пресвятой Богородицы.

# Культура # Иконы, образа и мощи # Храмы Минска

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