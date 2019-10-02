Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип
Певец Димаш Кудайберген выпустил новый клип на песню «Знай».
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Съемки проходили в Исландии. Футуристические пейзажи и магию водопада авторы назвали олицетворением мира любви.
И даже в такое отдаленное место поддержать певца приехали его фанаты – численность фанклубов исполнителя по всему миру составляет более 10 миллионов человек.
Клип можно посмотреть здесь.
Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»
По словам певца, в новом клипе он выступил рассказчиком.
Димаш Кудайберген:
Эта история сочетает в себе элементы арта, фешн и сквозную драматургию. В ней я выступил рассказчиком, сверхчеловеком, которому известны вечные темы и многие истории.
Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»
Музыку к песне написал Игорь Крутой, а слова – Михаил Гуцериев.
Алан Бадоев признался, что в клипе было решено экранизировать отношения между мужчиной и женщиной. Режиссер назвал работу незабываемым путешествием.
Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»
Алан Бадоев:
Когда я слышу уникальный голос Димаша, то, как он умеет выразить драматизм в каждой ноте, воображение сразу отсылает меня к мифическим картинам, к вечным историям.
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