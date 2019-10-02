Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип

Певец Димаш Кудайберген выпустил новый клип на песню «Знай».

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Съемки проходили в Исландии. Футуристические пейзажи и магию водопада авторы назвали олицетворением мира любви.

И даже в такое отдаленное место поддержать певца приехали его фанаты – численность фанклубов исполнителя по всему миру составляет более 10 миллионов человек.