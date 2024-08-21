На предприятии «‎Могилёвоблгаз» обсудили вопросы информационной безопасности

Как отличить честное информационное издание от желтой прессы, сохранить личные данные и не стать жертвой мошенников? Вопросы «информационной гигиены» обсуждали 21 августа на предприятии «‎Могилевоблгаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С коллективом предприятия встретился помощник Президента по Могилевской области Леонид Мартынюк.

На встрече он отметил, что с приближением электоральной кампании напряжение в белорусском информационном поле будет возрастать. И его нужно нивелировать: своими поступками, решениями, ответственным подходом к жизни, работе и той информации, которую ежедневно получают люди. Также он обратился к родителям, у которых есть несовершеннолетние дети с просьбой усилить контроль за тем, какие сайты посещает ребенок, с кем общается и каким публикациям ставит лайки.