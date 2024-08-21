На предприятии «Могилёвоблгаз» обсудили вопросы информационной безопасности
Как отличить честное информационное издание от желтой прессы, сохранить личные данные и не стать жертвой мошенников? Вопросы «информационной гигиены» обсуждали 21 августа на предприятии «Могилевоблгаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С коллективом предприятия встретился помощник Президента по Могилевской области Леонид Мартынюк.
На встрече он отметил, что с приближением электоральной кампании напряжение в белорусском информационном поле будет возрастать. И его нужно нивелировать: своими поступками, решениями, ответственным подходом к жизни, работе и той информации, которую ежедневно получают люди. Также он обратился к родителям, у которых есть несовершеннолетние дети с просьбой усилить контроль за тем, какие сайты посещает ребенок, с кем общается и каким публикациям ставит лайки.
Руслан Волков, генеральный директор предприятия «Могилевоблгаз»:
Нас всегда называли (от губернатора это иногда звучит) полувоенным предприятием, потому что задачи серьезные и цена ошибки в нашей деятельности – это жизни людей. Поэтому подходы серьезнейшие ко всему.
Леонид Мартынюк, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Есть уязвимые категории населения. Это наши дети, которые в первую очередь должны иметь информационную гигиену, иметь понятие о том, как нужно себя вести в информационном поле. Безусловно, еще одна из уязвимейших категорий – это наши пожилые люди, которые и становятся подчас жертвами мошенничества, и как-то неправильно могут осознать и понять ту или иную информацию, которую они получают.
Общение с трудовыми коллективами дает возможность не только донести актуальную информацию из первых уст, но и оценить настроение белорусов, услышать, что их волнует сегодня в первую очередь. Помощник Президента отметил, что команда «Могилевоблгаз» порадовала своим рабочим настроем и динамикой развития. Предприятие обеспечивает газификацию почти 27 с половиной тысяч домовладений в Могилевской области. До конца года газ проведут в агрогородок Полужье, деревню Кадино, поселок Щатково.