Добриян: задача региональных СМИ – находить экспертов и делать их лидерами мнений

Продавить и расшатать Беларусь Запад пытается и изнутри: именно на это направлены фейки и вбросы в Сети. Против нашей страны ведется самая масштабная в новейшей истории гибридная война. Это подчеркнул Александр Лукашенко, выступая на форуме медийного сообщества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Лукашенко обозначил еще ряд моментов, над которыми СМИ предстоит поработать. Важно, что второстепенных задач в перечне Президента нет. Они актуальны как для региональных, так и центральных средств массовой информации.

Александр Добриян, директор ТРК «Гомель»:

Вопрос только в том, что не каждый эксперт является лидером общественного мнения. Он может быть экспертом в своем маленьком экспертном кругу. Наша задача сегодня, задача региональных СМИ, находить здесь, у нас, экспертов с хорошими компетенциями, современными знаниями, с актуальной повесткой и делать их лидерами общественного мнения. То есть выводить их в общественное пространство. Чтобы человек, во-первых, узнавал этого человека, знал, что он компетентен. И в критические моменты, когда это мнение особенно важно и востребовано, чтобы не возникало ни у кого сомнения, что этот человек говорит действительно то, что знает.

Ответственность сегодня на всех одна – сохранить страну и сберечь мир. Принципиальное требование главы государства – качественно выполнять свою работу.