Ряд президентских полномочий. Какую ответственность берут делегаты ВНС?

Единый день голосования. Он уникален тем, что впервые совмещает две электоральные кампании. Одновременно выбираем депутатов в Палату представителей и местные Советы. Эксперты из разных сфер поделятся своим мнением о деятельности народных избранников, почему важно каждому из нас прийти на участки и что мы знаем о значимых процессах, происходящих в Беларуси. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Наша следующая задача – после единого дня голосования на высочайшем уровне организовать первое заседание ВНС. Как мы к этому подготовились, что предстоит подтянуть, на что обратить внимание?

Георгий Атаманов, заместитель председателя Совета Коммунистической партии Беларуси, председатель Центральной районной организации ветеранов г. Минска:

Нормативные документы имеют место быть, в Кодексе записано, в Конституции оформлено, Указ состоялся. Екатерина Забенько:

То есть мы готовы? Георгий Атаманов:

Мы, в принципе, готовы. Но это новый орган, который впервые будет сформирован. Люди немножко насторожено относятся, как он будет работать. Все опять зависит от того, кто станет членами Всебелорусского народного собрания, который получает ряд полномочий президентских, правительственных. Он будет собираться для того, чтобы решать основные вопросы жизни политической, экономической, нашей независимости. Важно, чтобы в него попали люди – именно патриоты нашей страны, белорусы, которые понимают, что кроме этой Родины, у нас другой быть не должно.