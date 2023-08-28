В Беларуси прошёл торжественный забор земли для храма-памятника из бывшего лагеря смерти на Переспе

24 августа состоялся торжественный забор земли из бывшего лагеря военнопленных и мирных жителей на Переспе. 30 июня 1941 года произошло страшное событие: сюда было помещено около 40 тысяч военнообязанных (от 15 до 50 лет) и 100 тысяч военнопленных. Людей расстреливали каждый день, шанса выжить не было ни у кого.

Георгий Атаманов, председатель Центральной районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов, участник боевых действий в Афганистане:

Здесь умирали люди, которых согнали насильно сюда. Не кормили, пить не давали, была жара. И они умирали прямо стоя, потому что кучность была огромная. И вот их здесь тоже хоронили. В том числе хоронили и беженцев, которые не смогли убежать. Поэтому сегодня здесь произошел забор земли для храма-памятника, с таким расчетом, чтобы люди, будущее поколение, помнили об этом и ценили.

Сергей Куратник, заместитель прокурора г. Минска:

Генеральной прокуратурой Республики Беларусь продолжается расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. По инициативе Генеральной прокуратуры во знаменование Дня единения будет произведена закладка земли из мест массового уничтожения лагерей смерти в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Для карателей человеческая жизнь была разменной монетой. За годы оккупации в лагерях смерти уничтожили более 755 тысяч мирных жителей. В лагере на Переспе погибло около 10 тысяч человек. С болью в сердце мы вспоминаем всех тех, кто был безвинно убит. Сергей Куратник:

В ходе расследования уголовного дела на сегодняшний день установлено, что в Республике Беларусь было создано более чем 580 лагерей смерти. И именно в ходе расследования установлено более 90 лагерей, которые не были известны ранее. Кроме того, установлено более 2,5 тысяч ранее неизвестных сел и деревень, которые были сожжены немецко-фашисткими оккупантами и их пособниками.

22 марта 1943 года каратели сожгли заживо 149 мирных жителей деревни Хатынь. Такую же участь разделили вместе с ней еще 217 деревень, о которых ранее было неизвестно. Стереть из истории кровавые ужасы геноцида невозможно, это навсегда останется в памяти каждого белоруса.