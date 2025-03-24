Приглашены более тысячи человек! Беларусь готовится к инаугурации Президента
Меньше суток до события, которое станет кульминацией избирательной кампании в Беларуси. 25 марта в полдень пройдет церемония инаугурации вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно с этого момента начнется официальный отсчет срока полномочий главы государства. Торжественное событие пройдет с соблюдением основных традиций, которым уже почти четверть века: прибытие кортежа, принесение клятвы на Конституции. Тайны из инаугурации никто не делает. Время и маршрут известны. Увидеть историческое событие смогут все жители страны и приезжие гости.
В 11:45 кортеж в сопровождении 9 мотоциклистов начнет движение по проспекту Независимости. По главным улицам города он проедет 13 километров. По ходу движения каждый желающий сможет поприветствовать главу государства и даже запечатлеть этот момент. Церемонию инаугурации белорусы увидят в прямом эфире – трансляцию покажут все национальные телеканалы.
Клятва, которая ни разу не нарушалась. О том, что известно к этому часу о самом торжественном политическом событии года, расскажет наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
Музей современной белорусской государственности – уникальное пространство, которое стремится сохранить память о важнейших событиях и достижениях, сформировавших Беларусь как независимое государство. Конечно, отдельная экспозиция рассказывает о традиции инаугурации. Впервые торжественный момент в современной истории состоялся в 1994 году в Доме правительства.
Довгало об инаугурации Лукашенко: он ни разу не нарушил клятву, которую давал белорусскому народу. Читайте здесь.
Из шести прошедших инаугураций Ирине Довгало посчастливилось быть на четырех. Предстоящая лично для нее будет юбилейной, пятой. Каждую вспоминает с особой теплотой и трепетом. Быть среди приглашенных почетно и ответственно одновременно – внимание к каждой детали, даже в выборе наряда.
Ирина Довгало, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наверное, это внутреннее состояние, когда хочется быть торжественным, когда хочется быть очень красивым, чтобы какие-то знаки даже в одежде говорили о важности, красоте и торжественности мероприятия.
Овальный зал Дома правительства, площадкой для проведения инаугурации был и Дворец Республики. Определение локации – важный момент и символичный, отмечает депутат. Это как путь суверенного государства: старт, развитие, независимость.
Ирина Довгало:
На самой первой инаугурации наш Дворец Республики еще был, как говорят, как в футляре закрытый. Это был какой-то долгострой, который не был, знаете, знаковым местом для страны. Когда уже Дворец Республики был готов, само название «Дворец Республики» уже говорило о том, что там стоит проводить. Но уже когда был построен Дворец Независимости, который на сегодняшний день, несмотря на такой короткий период времени для истории, стал знаковым местом, он в себе воплотил весь дух белорусского народа, начиная от инкрустации, которая там есть, все материалы, которые использовались при строительстве, там не только дух торжественности, но и теплота белорусского народа.
Трибуна и пюпитр, которые традиционно представлены в экспозиции, – одни из немногих реликвий, которые покидают пределы Музея современной белорусской государственности только по торжественному моменту – во время инаугурации. Они уже заняли свое почетное место во Дворце Независимости. На церемонию приглашены более 1100 человек. Присяга будет принесена в торжественной обстановке, в присутствии парламентариев, судей Конституционного и Верховного судов и впервые членов Президиума Всебелорусского народного собрания.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Президиума Всебелорусского народного собрания:
Если бы вы у меня спросили, какие чувства я испытываю перед таким важным, очень торжественным событием в нашей стране, я бы сказала одним словом: уверенность.
Я уверена, что судьба нашей родной Беларуси в надежных руках. Я вспоминаю 1994-й, далекий год, когда Александр Григорьевич Лукашенко пообещал отвести страну от пропасти. Он выполнил обещание. И наша страна вместе с ним прошла непростой путь от возрождения до развития. Мы сегодня уверенно смотрим вперед.
Ленчевская: Президент сделал верную ставку в своё время – ставку на белорусский народ. Подробности.
Церемония инаугурации вновь избранного Президента Беларуси начнется 25 марта в полдень. С момента принесения присяги и начинается отсчет пятилетних полномочий главы государства. А электоральная кампания считается полностью завершенной.
Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального района Минска:
Это конституционная норма, в принципе, и Президент завтра вступит в должность. Это очень важное событие. И с точки зрения правовой, и с точки зрения принятия людьми, это закрепление народной воли путем избрания главы государства, который именно эту волю и будет реализовывать. И мы не хотим жить, как некоторые желают, под плеткой или по указанию. Мы будем жить своим умом, на своей территории, жить для себя. Очень бы хотелось, чтобы даже те, кто добросовестно заблуждается, сегодня поняли, что дороже нашей Родины, нашей Беларуси у нас ничего нет.
Ирина Довгало:
Если кто-то хочет узнать, какова воля белорусского народа, то свою волю белорусский народ высказывал всякий раз, когда проходили президентские выборы. И 26 января 2025 года, в знаковый день, народ высказал волю идти со своим лидером. И самое интересное, что наш глава государства объявил пятилетку качества. Это говорит о том, что весь предстоящий срок президентских полномочий будет идти у главы государства под эгидой качества.
Церемония вступления в должность Президента Республики Беларусь пройдет в прямом эфире. Трансляцию покажут все национальные телеканалы. Чтобы не упустить ни одной детали и зрители увидели самые лучшие ракурсы, церемония инаугурации в том числе в фокусе и камер нашего телеканала.