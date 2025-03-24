Приглашены более тысячи человек! Беларусь готовится к инаугурации Президента

Меньше суток до события, которое станет кульминацией избирательной кампании в Беларуси. 25 марта в полдень пройдет церемония инаугурации вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно с этого момента начнется официальный отсчет срока полномочий главы государства. Торжественное событие пройдет с соблюдением основных традиций, которым уже почти четверть века: прибытие кортежа, принесение клятвы на Конституции. Тайны из инаугурации никто не делает. Время и маршрут известны. Увидеть историческое событие смогут все жители страны и приезжие гости. В 11:45 кортеж в сопровождении 9 мотоциклистов начнет движение по проспекту Независимости. По главным улицам города он проедет 13 километров. По ходу движения каждый желающий сможет поприветствовать главу государства и даже запечатлеть этот момент. Церемонию инаугурации белорусы увидят в прямом эфире – трансляцию покажут все национальные телеканалы. Клятва, которая ни разу не нарушалась. О том, что известно к этому часу о самом торжественном политическом событии года, расскажет наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Музей современной белорусской государственности – уникальное пространство, которое стремится сохранить память о важнейших событиях и достижениях, сформировавших Беларусь как независимое государство. Конечно, отдельная экспозиция рассказывает о традиции инаугурации. Впервые торжественный момент в современной истории состоялся в 1994 году в Доме правительства. Довгало об инаугурации Лукашенко: он ни разу не нарушил клятву, которую давал белорусскому народу. Читайте здесь. Из шести прошедших инаугураций Ирине Довгало посчастливилось быть на четырех. Предстоящая лично для нее будет юбилейной, пятой. Каждую вспоминает с особой теплотой и трепетом. Быть среди приглашенных почетно и ответственно одновременно – внимание к каждой детали, даже в выборе наряда.

Ирина Довгало, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наверное, это внутреннее состояние, когда хочется быть торжественным, когда хочется быть очень красивым, чтобы какие-то знаки даже в одежде говорили о важности, красоте и торжественности мероприятия. Овальный зал Дома правительства, площадкой для проведения инаугурации был и Дворец Республики. Определение локации – важный момент и символичный, отмечает депутат. Это как путь суверенного государства: старт, развитие, независимость. Ирина Довгало:

На самой первой инаугурации наш Дворец Республики еще был, как говорят, как в футляре закрытый. Это был какой-то долгострой, который не был, знаете, знаковым местом для страны. Когда уже Дворец Республики был готов, само название «Дворец Республики» уже говорило о том, что там стоит проводить. Но уже когда был построен Дворец Независимости, который на сегодняшний день, несмотря на такой короткий период времени для истории, стал знаковым местом, он в себе воплотил весь дух белорусского народа, начиная от инкрустации, которая там есть, все материалы, которые использовались при строительстве, там не только дух торжественности, но и теплота белорусского народа.

Трибуна и пюпитр, которые традиционно представлены в экспозиции, – одни из немногих реликвий, которые покидают пределы Музея современной белорусской государственности только по торжественному моменту – во время инаугурации. Они уже заняли свое почетное место во Дворце Независимости. На церемонию приглашены более 1100 человек. Присяга будет принесена в торжественной обстановке, в присутствии парламентариев, судей Конституционного и Верховного судов и впервые членов Президиума Всебелорусского народного собрания.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Президиума Всебелорусского народного собрания:

Если бы вы у меня спросили, какие чувства я испытываю перед таким важным, очень торжественным событием в нашей стране, я бы сказала одним словом: уверенность. Я уверена, что судьба нашей родной Беларуси в надежных руках. Я вспоминаю 1994-й, далекий год, когда Александр Григорьевич Лукашенко пообещал отвести страну от пропасти. Он выполнил обещание. И наша страна вместе с ним прошла непростой путь от возрождения до развития. Мы сегодня уверенно смотрим вперед. Ленчевская: Президент сделал верную ставку в своё время – ставку на белорусский народ. Подробности. Церемония инаугурации вновь избранного Президента Беларуси начнется 25 марта в полдень. С момента принесения присяги и начинается отсчет пятилетних полномочий главы государства. А электоральная кампания считается полностью завершенной.