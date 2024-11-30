Занимается любимым делом и помогает другим. Фотограф с инвалидностью рассказал, как пришёл профессию
Мы, кстати, гостей встречать очень любим, потому что по субботам мы общаемся с теми людьми, которые занимаются любимым делом, несмотря ни на что. И более того, помогают и другим.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Эдуард Клуйша, фотограф.
Алеся Алехнович, ведущая:
Расскажите нам, как вы влились в творческий процесс фотографии?
Эдуард Клуйша, фотограф:
Отлично. Я влился в творческий процесс фотографии с 16 лет. Меня пригласил Белорусский детский фонд. У них был конкурс «4 383 дня детства». И с моей школы позвонили и сказали: «Вот мы знаем, что Эдуард увлекается фотографией, не хотите ли вы принять участие?». Я так неохотно, но послал. Кадр у меня там был. Кадр назывался «Спорт для всех». И он победил в этом конкурсе. И Белорусский детский фонд тогда организовывал такую неделю мастер-классов. Они приглашали победителей. И неделя мастер-классов была посвящена фотографии. Мы ходили к известным мастерам учиться основам фотографий. Они к нам приходили. В общем, после этого я понял, что без фотографии я жить не могу. Получил специальность фотографа в Минском государственном колледже сервиса и технологий.
Александр Стасевич, ведущий:
А были ли такие люди, которые говорили, что нет, не стоит тебе, ну зачем тебе этим заниматься? Или у тебя не получится? То есть с трудностями пришлось столкнуться?
Эдуард Клуйша:
Они были постоянно. Некоторые люди говорили, что я свое портфолио украл. Но это было раньше, сейчас уже все нормально. И, кстати, с Белорусским детским фондом у нас даже был такой замечательный проект по обучению фотомастерству детей с особенностями опорно-двигательного аппарата, и принимал участие Республиканский реабилитационный центр. Сейчас я работаю в Минском территориальном центре обслуживания населения Советского района. Много у нас есть кружков и есть фотошкола «Ангел». У нас уже была в прошлом году одна групповая выставка. Нам же нужно расти и двигаться дальше, и почему бы не сделать персональную выставку. У нас есть такая ученица – Дарья Филиппович, девушка с ментальными нарушениями.
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