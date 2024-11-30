Занимается любимым делом и помогает другим. Фотограф с инвалидностью рассказал, как пришёл профессию

Мы, кстати, гостей встречать очень любим, потому что по субботам мы общаемся с теми людьми, которые занимаются любимым делом, несмотря ни на что. И более того, помогают и другим. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Эдуард Клуйша, фотограф.

Алеся Алехнович, ведущая:

Расскажите нам, как вы влились в творческий процесс фотографии?

Эдуард Клуйша, фотограф:

Отлично. Я влился в творческий процесс фотографии с 16 лет. Меня пригласил Белорусский детский фонд. У них был конкурс «4 383 дня детства». И с моей школы позвонили и сказали: «Вот мы знаем, что Эдуард увлекается фотографией, не хотите ли вы принять участие?». Я так неохотно, но послал. Кадр у меня там был. Кадр назывался «Спорт для всех». И он победил в этом конкурсе. И Белорусский детский фонд тогда организовывал такую неделю мастер-классов. Они приглашали победителей. И неделя мастер-классов была посвящена фотографии. Мы ходили к известным мастерам учиться основам фотографий. Они к нам приходили. В общем, после этого я понял, что без фотографии я жить не могу. Получил специальность фотографа в Минском государственном колледже сервиса и технологий.

Александр Стасевич, ведущий:

А были ли такие люди, которые говорили, что нет, не стоит тебе, ну зачем тебе этим заниматься? Или у тебя не получится? То есть с трудностями пришлось столкнуться?