Палестинский фотограф делает невероятные кадры родной природы. Полюбуйтесь снимками

Новости Палестины. Палестинский фотограф Хасан Римави документирует красоту родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увлекся съемкой мужчина во время пандемии. Тогда фокус внимания Хасана сместился с работы на природу. И красота знакомых с детства уголков поразила фотографа.

На окружающий мир он посмотрел по-новому, а позже решил сделать фотосъемку своим призванием.

В объективе Хасана не только радостные события, но и те, что заставляют меняться родной город не в лучшую сторону. Речь об изменении климата, который тоже нашел отражение в работах палестинского фотографа.