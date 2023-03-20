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Палестинский фотограф делает невероятные кадры родной природы. Полюбуйтесь снимками

20 марта 2023 14:26
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Новости Палестины. Палестинский фотограф Хасан Римави документирует красоту родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увлекся съемкой мужчина во время пандемии. Тогда фокус внимания Хасана сместился с работы на природу. И красота знакомых с детства уголков поразила фотографа.

Палестинский фотограф делает невероятные кадры родной природы. Полюбуйтесь снимками-1

На окружающий мир он посмотрел по-новому, а позже решил сделать фотосъемку своим призванием.

Палестинский фотограф делает невероятные кадры родной природы. Полюбуйтесь снимками-4

В объективе Хасана не только радостные события, но и те, что заставляют меняться родной город не в лучшую сторону. Речь об изменении климата, который тоже нашел отражение в работах палестинского фотографа.

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# Фотография # Фотофакт

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