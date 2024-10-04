Минские фонтаны начали консервировать на зиму

Фонтаны Минска начали консервировать на зиму. Сейчас с гейзеров снимают форсунки, трубопроводы, моют чаши. Кроме того, демонтируют отдельные узлы, их помещают в теплые боксы. Ремонтные работы продляться до декабря. Столичные фонтаны – это изюминка Минска. Они радуют с весны до поздней осени, создают яркую атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Гордеева, турист (Россия):

Я приехала их Санкт-Петербурга, первый раз нахожусь в Минске. Была восхищена фонтанами. Мне очень понравилась подсветка, музыка и вообще сам город. Я была в восторге.