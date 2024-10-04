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Минские фонтаны начали консервировать на зиму

04 октября 2024 20:12
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Фонтаны Минска начали консервировать на зиму. Сейчас с гейзеров снимают форсунки, трубопроводы, моют чаши. Кроме того, демонтируют отдельные узлы, их помещают в теплые боксы. Ремонтные работы продляться до декабря. Столичные фонтаны – это изюминка Минска. Они радуют с весны до поздней осени, создают яркую атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские фонтаны начали консервировать на зиму-2

Александра Гордеева, турист (Россия):
Я приехала их Санкт-Петербурга, первый раз нахожусь в Минске. Была восхищена фонтанами. Мне очень понравилась подсветка, музыка и вообще сам город. Я была в восторге. 

Минские фонтаны начали консервировать на зиму-4

Кристина Козловская, турист (Россия):
Я вот обязательно летом вернусь и посещу фонтан «Мальчик с лебедем», установленный в XIX веке.

В Минске расположено около 40 фонтанов. Самый первый появился в Купаловском (Александровском) сквере. Это знаменитый «Мальчик с лебедем». Его история началась в далеком 1874 году. 

# Фонтаны Минска

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