«Я, Мы – помним»: конкурс песен военных лет вновь объединяет сердца

Мелодии, от которых замирает сердце и наворачиваются слезы. Во Дворце культуры МТЗ прозвучали главные песни для поколения победителей. Пятый конкурс «Я, Мы – помним!» собрал талантливых сотрудников 17 первичных организаций женского союза предприятий Минпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало еще одним напоминанием, что события 85-летней давности оставили след в сердце каждого белоруса.

Со сцены звучали бессмертные мелодии военных лет, олицетворяющие народный подвиг, и пронзительные авторские произведения – дань глубокого уважения и благодарности предкам за мирное небо. Анастасия Кривицкая, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Минского моторного завода:

Наш номер – это авторская композиция нашего начальника службы Александра Алипова. Он посвятил свою композицию отцу, который проходил службу в Афганистане. В каждом слове нашего номера звучит: я не пойму, зачем нам стрелять, ведь мы рождены, чтобы мирно жить. Это ключевые слова нашего номера.

Евгений Олейник, председатель жюри конкурса песен военных лет «Я, Мы – помним!», заслуженный деятель искусств Беларуси:

Любая песня о войне, если эту песню написал не свидетель тех лет, она сложна и в написании, и в исполнении, потому что передать ту боль, которую пережили наши деды и прадеды, практически невозможно. Многие зрители не сдерживали слез. Ведь эти песни давно стали чем-то большим, чем просто музыка. Они бережно хранят голоса тех, кто уходил на фронт, годами ждал близких дома, ковал Победу в тылу и ценой собственной жизни подарил нам будущее.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Этот проект раздался из народа. И в нем заложена действительно душа народная. И то, что люди помнят, то, что люди хотят передать подрастающим поколениям, то, что это не постановка, а действительно творчество производственных коллективов, когда они говорят о войне, они говорят о тех событиях, которые были 85 лет назад, так как они это чувствуют, понимают и стараются передать всю боль, стараются передать всю историю, которая тоже у них передается из поколения в поколение.