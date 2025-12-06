Главное – позаботиться о старшем поколении! Как работают социальные службы?

Людмила Шалковская каждую неделю ждет с нетерпением гостей. Социальные работники часто навещают ее, помогают с уборкой, приносят продукты, следят за здоровьем. Но самое важное – это приятное общение. Поэтому скучать не приходится.

Людмила Шалковская:

Вот эта служба социальная, она просто неоценима. Это и помощь хозяйственная, это и помощь по состоянию здоровья. Даже съездить на обследование, она привозит все лекарства из аптеки, продукты необходимые. А лекарства, смотрите, их же не купишь впрок, у них сроки годности есть. Спасибо и всем сотрудникам социальной службы. Работники социальной службы находят подход каждому подопечному, они могут проводить в гостях и по несколько часов в день. Самое главное – позаботиться о старшем поколении и их здоровье.

Татьяна Панченко, заведующий отделением социальной помощи на дому Территориального центра социального обслуживания Минского района:

На сегодня Минский район обслуживается нашим отделением. 728 человек. Это люди одинокие, одиноко проживающие инвалиды первой и второй группы. Самые такие востребованные из социальных услуг – это, конечно, социально-бытовые: доставка продуктов питания до 7 килограмм, промышленных товаров, вынос мусора, оплата коммунальных услуг, доставка лекарственных средств. Не только помощь в быту, но и проверка безопасности. Социальные службы работают в связке с сотрудниками МЧС. Вместе они посещают дома граждан пожилого возраста, людей с инвалидностью и устанавливают автономные пожарные извещатели.

Виктория Гутевич, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания Минского района:

Мы тесно сотрудничаем с нашим районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Реализовали такие мероприятия, как ремонт печного отопления в семи домовладениях одиноких граждан пожилого возраста, ремонт электропроводки в пяти домовладениях граждан одиноких, инвалидов. Также мы устанавливаем автономные пожарные извещатели.