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Главное – позаботиться о старшем поколении! Как работают социальные службы?

06 декабря 2025 13:13
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Людмила Шалковская каждую неделю ждет с нетерпением гостей. Социальные работники часто навещают ее, помогают с уборкой, приносят продукты, следят за здоровьем. Но самое важное – это приятное общение. Поэтому скучать не приходится.

Главное – позаботиться о старшем поколении! Как работают социальные службы?-2

Людмила Шалковская:
Вот эта служба социальная, она просто неоценима. Это и помощь хозяйственная, это и помощь по состоянию здоровья. Даже съездить на обследование, она привозит все лекарства из аптеки, продукты необходимые. А лекарства, смотрите, их же не купишь впрок, у них сроки годности есть. Спасибо и всем сотрудникам социальной службы.

Работники социальной службы находят подход каждому подопечному, они могут проводить в гостях и по несколько часов в день. Самое главное – позаботиться о старшем поколении и их здоровье.

Главное – позаботиться о старшем поколении! Как работают социальные службы?-4

Татьяна Панченко, заведующий отделением социальной помощи на дому Территориального центра социального обслуживания Минского района:
На сегодня Минский район обслуживается нашим отделением. 728 человек. Это люди одинокие, одиноко проживающие инвалиды первой и второй группы. Самые такие востребованные из социальных услуг – это, конечно, социально-бытовые: доставка продуктов питания до 7 килограмм, промышленных товаров, вынос мусора, оплата коммунальных услуг, доставка лекарственных средств.

Не только помощь в быту, но и проверка безопасности. Социальные службы работают в связке с сотрудниками МЧС. Вместе они посещают дома граждан пожилого возраста, людей с инвалидностью и устанавливают автономные пожарные извещатели.

Главное – позаботиться о старшем поколении! Как работают социальные службы?-6

Виктория Гутевич, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания Минского района:
Мы тесно сотрудничаем с нашим районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Реализовали такие мероприятия, как ремонт печного отопления в семи домовладениях одиноких граждан пожилого возраста, ремонт электропроводки в пяти домовладениях граждан одиноких, инвалидов. Также мы устанавливаем автономные пожарные извещатели.

Главное – позаботиться о старшем поколении! Как работают социальные службы?-8

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Вопросам пожарной безопасности уделяется беспрецедентное внимание со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Только в этом году было установлено более 56 тысяч АПИ в домовладениях категорируемых граждан. Это же касается, собственно, и ремонта печного отопления. Более 8 тысяч человек, которые относятся к многодетным семьям, к престарелым, одиноко проживающим людям, получили эту адресную поддержку.

Подробности в видео.

# Пенсионеры # МЧС # Евгений Барановский

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