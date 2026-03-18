В Беларуси с начала 2026-го произошло более 300 природных пожаров – МЧС

В Беларуси появилась первая жертва пала сухой травы. В Гродненской области на частном подворье в месте возгорания растительности обнаружили 86-летнего погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для своевременного реагирования на подобные случаи спасатели применяют современные технологии. Используют снимки с космических спутников, авиарозыскных полетов, а также проводят наземные наблюдения. Комплексная работа позволяет обнаруживать очаги возгорания и предотвращать крупные трагедии. Ведь весной и летом трава еще сухая, достаточно искры, чтобы огонь стремительно распространился на большой площади. А установившаяся в последние дни теплая и сухая погода привела к увеличению числа возгораний в природных экосистемах.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

На текущий момент уже произошло более 300 пожаров по всей стране, в основном это трава и кустарники, но фиксируются лесные и торфяные пожары. Для их ликвидации уже было задействовано более 500 единиц техники Министерства по чрезвычайным ситуациям, более полторы тысячи человек. В основном все пожары приходятся на Гродненскую и Брестскую область, порядка 70 % всех возгораний произошло именно там.

Подразделения МЧС мониторят обстановку. Белорусов призывают не сжигать сухую траву на придомовых участках, не бросать спички и окурки, а также объяснить детям опасность игр с огнем.