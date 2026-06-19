Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»

Весна – время дач и огородов. Лето – сезон отпусков. Зима – пора праздничных прогулок. Но для интернет-мошенников календарь работает по-своему. Они внимательно следят за привычками людей и каждый сезон придумывают новые способы заработать на доверчивости граждан. Сценарий всегда один – привлекательная цена, просьба внести предоплату и последующее исчезновение продавца вместе с деньгами покупателя. Но если в таких случаях мошенники играют на желании сэкономить, то в других все куда более опасно. Это психологический театр, где гонорар – ваши последние сбережения, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Против мошенников используют их оружие – технологии. В ГУВД разработали специальный чат-бот, который помогает буквально за несколько секунд проверить подозрительную ссылку, интернет-магазин или объявление. Достаточно отправить информацию в систему, искусственный интеллект проведет анализ, предупредив пользователя о возможной опасности. Впрочем, цифровые инструменты – лишь часть большой профилактической работы.

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

В целом, как работает милиция: работа в учебных заведениях – это школы, вузы, ссузы. Работа в трудовых коллективах обязательно. Выступая в этих коллективах, всегда рассказывается максимально о всех способах совершения преступлений. Потому что можно детям рассказать о способах совершения, которые могут быть совершены в отношении их, но также можно рассказать, чтобы они эту информацию передали родителям. Также, в принципе, разговаривать с взрослыми. Сведения о детях, престарелых – также они должны этой информацией владеть.

Сегодня правила цифровой безопасности изучают уже со школьной скамьи. Более того, подростки сами предлагают решения, которые помогают противостоять интернет-мошенникам. Подтверждение тому первый республиканский конкурс «КиберПраво: твой щит в Сети». Участие в нем приняли школьники со всей страны в возрасте от 10 до 17 лет. Из более чем тысячи заявок до финала дошли лишь 30 лучших проектов. Причем многие из них уже сегодня готовы к практическому применению.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Отрадно, что наши ребята сегодня понимают, что интернет – это не только игра. Интернет – это серьезное поле для исследований, для того, чтобы заявить о себе. Конечно, когда они сами создают какие-то материалы по безопасности, то можно быть уверенными в том, что они их не только создают, но сами используют. Конечно, когда такое обучение и взаимодействие среди ребят есть, то хочется верить, что они своим сверстникам на своем языке рассказывают более понятно и более доходчиво. Каждый из нас делает свой вклад в то, чтобы интернет был территорией безопасности. Главная цель конкурса – сформировать новое поколение цифровых амбассадоров, которые могут не только повысить свой уровень знаний, но и научить сверстников, снижая риски онлайн-угроз.