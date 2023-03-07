«Военная тематика актуальна постоянно». Почему белорусские фильмы особенно популярны?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», и Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Если в СССР «Беларусьфильм» славился больше военной тематикой, то чем сейчас мы отличаемся, какая есть изюминка?
Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:
Военная тематика актуальна постоянно. Я не могу сказать, что мы уже все рассказали на эту тему. Все равно проекты разрабатываются, включая и эту тему. К ней относятся особенно бережно, потому что люди, которые когда-то снимали военное кино, еще по своему возрасту имели непосредственные воспоминания. Кто-то воевал, возможно, кто-то был ребенком, ак мой отец, прошел через это, сталкивались. Сейчас идет переосмысление через исторические факты, ту же литературу, фильмы, рассказы ветеранов, которые, слава богу, еще живы. Теперь приходят новые мастера, новые творцы, им особенно бережно нужно относиться к этой тематике, чтобы не переврать нашу историю.
«За сильными плечами легко творить». Много ли женщин становятся писателями, художниками и режиссерами – подробности здесь.
Юлия Бешанова:
Тем более часто обвиняют в том, что особенно молодые режиссеры в погоне за экшеном…
Елена Турова:
Ну да, хайп ловить на каких-то скандальных моментах, а потом… Ребята, мы же делаем искусство все-таки. К искусству надо относиться очень бережно. И ни в коем случае нельзя наши настоящие ценности перевирать. Мы на этом выросли. Наше чувство здорового патриотизма на нашем бренде партизан-фильма сформировалось. И слава богу, что периодически проводятся и акции, киноакции, которые показывают кино. Иногда это приурочивается к каким-то конкретным датам. Были киноуроки истории в этом году. По всем областным кинотеатрам, в том числе по районным, выезжали наши кинематографисты, показывали ставший уже классикой фильм Климова «Иди и смотри». Рассказывали, как фильм создавался. Немногие знают очень интересный факт. Тогда еще молодой звукорежиссер Виктор Морс сделал эффект немого, оглушающего взрыва. Он потом был использован в одном из проектов Спилберга. Кто это знает? Когда такие вещи рассказываешь людям, они потом смотрят этот фильм по-другому и воспринимают совершенно по-другому. Это очень важно. К этой акции был причастен и Белорусский союз кинематографистов. Я с гордостью говорю, что наши кинодеятели выезжали в кинотеатры и рассказывали об этом. Киностудия и Министерство культуры принимали в этом участие.
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