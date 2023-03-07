«Военная тематика актуальна постоянно». Почему белорусские фильмы особенно популярны?

Юлия Бешанова, ведущая : Если в СССР «Беларусьфильм» славился больше военной тематикой, то чем сейчас мы отличаемся, какая есть изюминка?

Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:

Военная тематика актуальна постоянно. Я не могу сказать, что мы уже все рассказали на эту тему. Все равно проекты разрабатываются, включая и эту тему. К ней относятся особенно бережно, потому что люди, которые когда-то снимали военное кино, еще по своему возрасту имели непосредственные воспоминания. Кто-то воевал, возможно, кто-то был ребенком, ак мой отец, прошел через это, сталкивались. Сейчас идет переосмысление через исторические факты, ту же литературу, фильмы, рассказы ветеранов, которые, слава богу, еще живы. Теперь приходят новые мастера, новые творцы, им особенно бережно нужно относиться к этой тематике, чтобы не переврать нашу историю.

«За сильными плечами легко творить». Много ли женщин становятся писателями, художниками и режиссерами – подробности здесь.

Юлия Бешанова:

Тем более часто обвиняют в том, что особенно молодые режиссеры в погоне за экшеном…