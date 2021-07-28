Реванш Анны Марусовой и неудача Ильи Ивашко. Подводим итоги шестого дня Игр в Токио

Новости Беларуси. Анна Марусова в числе 16 сильнейших лучниц Олимпийских игр. Таков главный итог очередного соревновательного дня в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска дважды выходила к щиту и оба раза победила. Полный обзор успехов и неудач наших атлетов собрала Анастасия Подлипская.

В первом же раунде плей-офф одиночки нашу лучницу Анну Марусову жребий свел с немкой Лизой Унрух. Обе спортсменки были в составе своих сборных и стреляли за бронзу командных состязаний. Тогда, к сожалению, немка была сильнее. 28 июля белоруска взяла реванш, Марусова оказалась более точной и победила – 6:4. Но на этом девушка не остановилась и на одном дыхании прошла японку Ямаучи – 6:0. Таким образом, наша спортсменка вышла в 1/8 финала.

Илья Ивашко последним из белорусов распрощался с теннисным турниром. В третьем раунде одиночного разряда он уступил японцу Кею Нисикори – 6:7, 0:6. В первом сете у нашего земляка было много шансов выиграть. Он четко реализовывал брейкпоинты и предугадывал подачу соперника. Но не сложилось. Во второй партии Ивашко заметно устал, и легкая виктория оказалась на стороне японца. На такой результат, видимо, повлияла предыдущая трехсетовая дуэль белоруса с соперником из Казахстана.

Елена Омелюсик в раздельной гонке заняла 16-ю позицию. Дистанцию она преодолела за 33 минуты 21,41 секунды. На 3 минуты раньше на финишной прямой оказалась Аннемик ван Влойтен из Нидерландов, которая и победила в состязаниях.

В академической гребле финалы пройдут без нас. В 1/2 парных лодок легковесных Елена Фурман и Инна Никулина заняли шестое место и остались вне главного заезда. Похожий результат у мужчин. Двойка распашная, которую составили Дмитрий Фурман и Сергей Володько, показала пятое время дня и попала лишь в финал В, где награды не разыгрываются.

28 июля наши пловцы выступали в квалификации. У женщин в четвертом заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем боролась за достойный результат Анастасия Шкурдай. Белоруска заняла шестое место и не прошла дальше. Алина Змушко выходила на старт 200-метровки брассом и также не смогла подняться выше по турнирной сетке.