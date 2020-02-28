Как некоторые такси регистрируются в Яндекс: «Фотографируется, отправляется и дальше магниты снимаются»

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Представьте, нам сейчас дают по машине в Киеве, не зная города». Радкевич об иногородних водителях-перевозчиках на арендованных авто

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:

Я наблюдаю ситуацию с окна своего офиса: для того, чтобы зарегистрировать машину в Яндекс, берутся магниты на машину, машина обмывается, вешаются магниты, фотографируется, отправляется в Яндекс и дальше магниты снимаются. Для того, чтобы транспортная инспекция не могла осуществить контроль, чтобы не было признаков. Что будем с этим делать?