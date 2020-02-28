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Как некоторые такси регистрируются в Яндекс: «Фотографируется, отправляется и дальше магниты снимаются»

28 февраля 2020 11:19
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Представьте, нам сейчас дают по машине в Киеве, не зная города». Радкевич об иногородних водителях-перевозчиках на арендованных авто

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Я наблюдаю ситуацию с окна своего офиса: для того, чтобы зарегистрировать машину в Яндекс, берутся магниты на машину, машина обмывается, вешаются магниты, фотографируется, отправляется в Яндекс и дальше магниты снимаются. Для того, чтобы транспортная инспекция не могла осуществить контроль, чтобы не было признаков. Что будем с этим делать?

Как некоторые такси регистрируются в Яндекс: «Фотографируется, отправляется и дальше магниты снимаются»-1

# Такси Минска # общество # Екатерина Станкевич

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