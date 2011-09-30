До официального старта главного праздника белорусских хлеборобов «Дожинки-2011» осталось несколько часов

В столицу юбилейного XV Республиканского фестиваля-ярмарки еще продолжают прибывать гости. Каждая улица в городе буквально дышит праздником. По традиции, участников торжеств ожидает немало сюрпризов.

За несколько месяцев, что шла подготовка Молодечно к «Дожинкам», город буквально преобразился. План подготовки Молодечно к празднику включал около одной тысячи объектов: обустроены две площадки, 17 улиц, отремонтирован 261 жилой дом, обновлен парк и масса других объектов.

В числе новшеств республиканского фестиваля – стационарная сцена. Она впервые не сборная. Она находится в парковом ансамбле. Амфитеатр окружает два искусственных водоема, соединяющихся каскадным водопадом с фонтанами и ротондами.

Торжественная часть праздника, награждение тружеников села, будет проходить в особо красочной атмосфере.

Состоится открытие спортивно-развлекательного центра. В нем есть большая арена на 2200 мест, аквапарк, бассейн, боулинг, фитнесс-клуб, кафе.

Второй важный и знаковый объект «Дожинок» – реконструированная детская больница. Новое оборудование, которое туда завезено, позволяет делать самые сложные операции новорожденным и грудным детям.

Остается немного времени до официального открытия праздника. Народ уже подтягивается в места массовых гуляний, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Маринич, председатель Минского облпотребсоюза:

Уже с утра чувствуется, что у нас юбилейные «Дожинки». Очень хорошо и город подготовился, и область в целом, и вся республика. В частности, выставка Минского облпотребсоюза, где представлено девять эпох Республики Беларусь со своим колоритом, кухней. И поэтому со вчерашнего дня люди с удовольствием посещают нас, фотографируют.

Жительница Молодечно:

Впечатлений масса, потому что такого изобилия народного творчества нигде нельзя встретить, как только на республиканских или областных праздниках. Здесь представлены мастера во всех видах и во всех сферах. Это вызывает не только удивление, а даже какой-то шок.

Продавец:

Очень красивый город. Такое все благоустроенное, для жителей и для гостей. Здесь поднимается настроение.

Гостья фестиваля:

Мы в Молодечно приехали в первый раз, из Борисова. Город понравился. Какой-то он молодой, красивый, современный, чистый. Много красивых улыбающихся людей. Чувствуется праздничное настроение.

В празднованиях примет участие и Александр Лукашенко. Глава государства ознакомится с тем, как реконструирована детская больница, посмотрит новый спортивно-развлекательный центр. Затем стартует официальная церемония награждения тружеников села. По традиции, Александр Лукашенко произнесет речь. А затем – праздничный концерт.