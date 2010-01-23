Аномальные для Беларуси морозы: замерзли подъездные домофоны, банкоматы и авто

Морозы, аномальные для наших широт, не отступают, а набирают все большую силу и испытывают белорусов. В ближайшие дни ожидается до минус 30. Такие экстремальные температуры, говорят синоптики, бывают раз в 20 лет.

Кстати, самой холодной белорусская зима была в 1940 году – тогда столбик термометра опустился до минус 39. Нынешний январь пока не установил новый рекорд, однако затормозил движение транспорта, добавил работы коммунальным службам и медикам.

Насколько тяжелыми будут последствия обморожений у 20-летнего парня, будет ясно только через пару дней. Как все случилось – не помнит. Сегодня утром его, замерзшего после вечеринки на улице, нашел отец.

Дмитрий Короткий, пациент Больницы скорой медицинской помощи:

– Шел домой в состоянии алкогольного опьянения, упал и заснул…

Сейчас в отделении с начала года – рекордное число обмороженных. Не обошлось и без жертв. В эту ночь в Минске погибли трое бездомных. Впрочем, обморожения получают не только бездомные и выпившие. Одежда и обувь не по сезону также приводят к печальным последствиям.

Игорь Зеленко, заведующий отделением Больницы скорой медицинской помощи:

– Конечно, нужно избегать длительного воздействия низких температур – это первое. Второе – если человек уже подвергся обморожению, противопоказан быстрый разогрев в горячей воде.

Среди пациентов отделения сегодня нет детей и подростков. Морозы в Беларуси будут стоять еще около недели. Но занятия в школах будут продолжаться. Внеурочные каникулы объявят только в тех населенных пунктах, где температура воздуха опустится ниже минус 25.

Александр Радьков, Министр образования Республики Беларусь:

– На сегодняшний день, все идет в рабочем режиме, то есть мы тревог не испытываем. Все школы, детские сады, все учебные заведения отапливаются, все системы работают нормально, проблем нет. Но мы, тем не менее, за всем очень тщательно наблюдаем.

Испытание морозами не прошли подъездные домофоны и некоторые модели банкоматов. Замерзшая клавиатура передает неправильный пароль. Сегодня в столице туго пришлось и водителям замерзших авто. Ждать эвакуаторов приходилось по несколько часов. Десятки автомобилей выходили из строя, обморожения получили и сами автовладельцы.

Георгий Гущин, специалист по техобслуживанию автомобилей:

– В сильный мороз нельзя сразу пытаться прокрутить стартер. Так как промерзший аккумулятор требует разогрева.

Такой напряженной ситуации, вызванной морозами, не было больше 20 лет – говорят энергетики. Впрочем, устойчивые морозы для этой службы не стали сюрпризом. За последнюю неделю аварийные бригады выезжали только на мелкие отключения электроснабжения.

Андрей Короткевич, исполняющий обязанности генерального директора РУП «ОДУ» ГПО «Белэнерго»:

– Создан оперативный штаб ГПО «Белэнерго». Создана оперативно-рабочая группа на местах. В случае каких-либо непредвиденных ситуаций, бригады выйдут на место и устранят любое повреждение.

Синоптики прогнозируют морозную погоду до четверга. Минусовой максимум ожидается в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Там столбик термометра покажет минус 20-28 градусов мороза ночью, и до 23 градусов ниже нуля – днем.

Елена Климова, Валентина Железная, Сергей Курков, телекомпания «СТВ».