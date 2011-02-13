Что делать, если жильцы заказали установку домофона, внесли предоплату, но фирма уже год не выполняет заказ?

В нынешнем году Минск отчитался о выполнении грандиозной программы «Закрытый подъезд». Это стоило огромных не только капиталовложений, но и нервов. Итак, подъезды худо-бедно закрыли, но появились новые проблемы, например такие, как у жильцов дома №6 по ул. Леси Украинки.

Антонина Иванова:

14 мая 2010 года наш корпус и второй корпус нашего дома заключили договор с фирмой «Домофонремстрой» на восстановление нашего домофона, но до сих пор работы не проводились, вообще даже не начинались.

Со слов Антонины Петровны, после заключения договора жильцы дома добросовестно начали перечислять деньги на счет фирмы. Взамен получили электронные чипы. Прошло 8 месяцев, а к установке домофона никто так и не приступил, хотя по условиям соглашения подрядчик обязался закончить работы в течение 60 календарных дней с момента поступления предоплаты в размере 30% от всей стоимости, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антонина Иванова:

Почти год мы ждем, чтобы работы начались, но они не начинались. И подъезд как был открыт, так и открыт до сих пор.

Вместе с Антониной Петровной мы отправились к директору фирмы с простым вопросом: почему переговорное устройство в подъезде до сих пор не установлено?

Директор:

Они отказались платить. У нас где-то из 50 человек, которые были подписаны, оплатили первый взнос чуть больше 20 человек, 30 даже нет. Дальше работы прекратились, потому что у меня не было ни оборотных средств, ни оснований для продолжения работ.

Аргументы руководителя фирмы мы услышали. А вот Антонина Петровна конкретные доводы привести не смогла. Женщина не знает, какая сумма была перечислена на лицевой счет организации и оперирует информацией со слов жильцов. А ведь прежде чем предъявлять претензии исполнителю работ, нужно знать точный процент уплаченной суммы.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Если выяснится, что заказчики правы и исполнитель нарушает сроки выполнения договорных обязательств, то жильцы вправе настаивать на выполнении обязательств исполнителем, установить новый срок, но при этом вправе требовать уплаты неустойки за нарушение сроков исполнения договора.

Если же сумма предоплаты не внесена, то, соответственно, закон «О защите прав потребителей» не нарушается.

Между тем, директор фирмы не отказывается от взятых на себя обязательств и готов пойти на компромисс с жильцами. Например, одним из способов решения проблемы может стать заключение нового договора через государственного посредника в лице домоуправления.

Директор:

Они должны выразить согласие, оформив его решением собственников-нанимателей квартир. Мы это решение заносим в расчетный центр ЖРЭО. После завершения работ и подписания акта выполненных работ будем производить начисления.

То есть Антонине Петровне, как старшей по подъезду, нужно снова организовать собрание, составить новый список жильцов, желающих установить домофон. Затем передать этот список в расчетный центр ЖРЭО. Коммунальные службы заключат договор с фирмой по установке запорных переговорных устройств. Начисления за данную услугу жильцы получат в жировках, а это, в свою очередь, будет напоминанием жильцам о своевременной уплате и поможет иметь как гарантийное, так и послегарантийное обслуживание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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